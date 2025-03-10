Рубіо заявив про офіційне закриття 83% програм USAID

США офіційно закривають 83% програм USAID. Про це повідомив 10 березня державний секретар США Марко Рубіо.

США закривають 83% програм USAID

Рубіо заявив про фінальний моніторинг роботи агенції USAID.

На 5 200 контрактів, які зараз скасовують, витрачали «десятки мільярдів доларів» — це нібито не давало користі й шкодило Штатам. Марко Рубіо Держсекретар США

Решту програм USAID, які не скасовують, передадуть під управління Департаменту державної ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



In… — Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили 72 млрд дол допомоги по всьому світу.

Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.