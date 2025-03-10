Рубіо заявив про офіційне закриття 83% програм USAID

США офіційно закривають 83% програм USAID. Про це повідомив 10 березня державний секретар США Марко Рубіо.
Головні тези:
- Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID та фінальний моніторинг роботи агенції.
- З 5 200 контрактів, які скасовують, витрачали «десятки мільярдів доларів», що за словами Рубіо, не приносило користі й шкодило Штатам.
- Решта програм передасться під управління Департаменту державної ефективності, керівником якого є Ілон Маск.
США закривають 83% програм USAID
Рубіо заявив про фінальний моніторинг роботи агенції USAID.
Решту програм USAID, які не скасовують, передадуть під управління Департаменту державної ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск.
After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.— Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025
The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.
In…
USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили 72 млрд дол допомоги по всьому світу.
Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.
20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.
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