Рубіо заявив про офіційне закриття 83% програм USAID
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Світ
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Рубіо заявив про офіційне закриття 83% програм USAID

USAID
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Джерело:  online.ua

США офіційно закривають 83% програм USAID. Про це повідомив 10 березня державний секретар США Марко Рубіо.

Головні тези:

  • Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про закриття 83% програм USAID та фінальний моніторинг роботи агенції.
  • З 5 200 контрактів, які скасовують, витрачали «десятки мільярдів доларів», що за словами Рубіо, не приносило користі й шкодило Штатам.
  • Решта програм передасться під управління Департаменту державної ефективності, керівником якого є Ілон Маск.

США закривають 83% програм USAID

Рубіо заявив про фінальний моніторинг роботи агенції USAID.

На 5 200 контрактів, які зараз скасовують, витрачали «десятки мільярдів доларів» — це нібито не давало користі й шкодило Штатам.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Держсекретар США

Решту програм USAID, які не скасовують, передадуть під управління Департаменту державної ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск.

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили 72 млрд дол допомоги по всьому світу.

Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.

20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат.

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