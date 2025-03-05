Замість USAID. Японія додатково підтримає енергетичний сектор України

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалося агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Головні тези:
- JICA готове додатково підтримати енергетичний сектор України, звертаючи увагу на заповнення прогалин, залишених припиненням програм USAID.
- Відновлення енергетики та інфраструктури в Україні стане одним із пріоритетів співпраці між JICA та українським урядом.
- Призупинення програм зовнішньої допомоги USAID може відкрити нові можливості для співпраці з Японією у сфері розвитку енергетики.
Японія прагне допомогти Україні відновити енергетику
Про це заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, організованому Центром "Нова Європа".
Мацунага зазначив, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.
Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше... Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі.
20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-