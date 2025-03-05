Вместо USAID. Япония дополнительно поддержит энергетический сектор Украины

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которые ранее занималось агентством США по международному развитию (USAID).

Япония стремится помочь Украине восстановить энергетику

Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме, организованном Центром "Новая Европа".

Мацунага отметил, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому непросто будет подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, по возможности, их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше... Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли.

JICA

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.