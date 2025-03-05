Вместо USAID. Япония дополнительно поддержит энергетический сектор Украины

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которые ранее занималось агентством США по международному развитию (USAID).
Главные тезисы
- Японское агентство JICA готово финансировать программы в энергетике и инфраструктуре в Украине, заменяя снятые USAID.
- Восстановление энергетики и инфраструктуры — приоритет сотрудничества Японии и Украины.
- Приостановка программ помощи USAID дает новые возможности для сотрудничества Японии и Украины в развитии энергетического сектора.
Япония стремится помочь Украине восстановить энергетику
Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме, организованном Центром "Новая Европа".
Мацунага отметил, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому непросто будет подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.
Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, по возможности, их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше... Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли.
20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.
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