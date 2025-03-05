Вместо USAID. Япония дополнительно поддержит энергетический сектор Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Вместо USAID. Япония дополнительно поддержит энергетический сектор Украины

Япония
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Источник:  Укринформ

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которые ранее занималось агентством США по международному развитию (USAID).

Главные тезисы

  • Японское агентство JICA готово финансировать программы в энергетике и инфраструктуре в Украине, заменяя снятые USAID.
  • Восстановление энергетики и инфраструктуры — приоритет сотрудничества Японии и Украины.
  • Приостановка программ помощи USAID дает новые возможности для сотрудничества Японии и Украины в развитии энергетического сектора.

Япония стремится помочь Украине восстановить энергетику

Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме, организованном Центром "Новая Европа".

Мацунага отметил, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому непросто будет подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, по возможности, их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше... Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли.

JICA

20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

24 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился «прекратить работу» по всей иностранной помощи. Исключение он сделал для экстренной продовольственной помощи, которая может относиться, в частности, к Газам и Судану.

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