Категорична вимога США. Рубіо звернувся до країн НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо наполягає, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП. Про це він заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу у Брюсселі.

Рубіо звернувся до країн НАТО з категоричною вимогою

Рубіо наголосив, що вважає держави-члени НАТО спроможними це зробити. Він також підкреслив, що не вважає достатніми виправдання про те, що певні держави не мають на це грошей у бюджеті.

Це — зібрання не просто партнерів та союзників, а дуже просунутих економік, багатих країн, які можуть зробити більше… Можу запевнити, у нас теж є національні потреби, але ми надаємо пріоритет обороні та розраховуємо що наші партнери зроблять те саме. Марко Рубіо Держсекретар США

Марко Рубіо заявив, що ця вимога з боку США є категоричною.

Він також запевнив, що нові вимоги щодо оборонних витрат стосуються не лише європейських держав, а й самих США.

Ми хочемо поїхати звідси з розумінням, що є реалістичний шлях, що кожен з членів візьме зобов’язання і втілить його, щодо досягнення показника у 5% (від ВВП на оборону). І це включає також США, які мають підвищити свою частку (оборонних витрат), оскільки загрози дійсно настільки серйозні. Поширити

Він також нагадав про російську агресію, яка має, на його думку, стати достатнім сигналом для інших держав про потребу переозброєння.

Події останніх років нагадують, що посилення необхідне.

Рубіо використав цю нагоду для того, щоб наголосити, що його держава має намір лишатися в Альянсі.