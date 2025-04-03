Категорична вимога США. Рубіо звернувся до країн НАТО

Держсекретар США Марко Рубіо наполягає, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП. Про це він заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу у Брюсселі.
Головні тези:
- Марко Рубіо вимагає від країн НАТО підняти оборонні витрати до 5% від ВВП, підкреслюючи необхідність посилення оборонної готовності.
- США наголошують на реалістичності шляху досягнення вимог та відзначають загрози, які вимагають збільшення оборонних витрат.
- Рубіо підкреслив необхідність реагування на російську агресію та потребу переозброєння для забезпечення безпеки.
Рубіо звернувся до країн НАТО з категоричною вимогою
Рубіо наголосив, що вважає держави-члени НАТО спроможними це зробити. Він також підкреслив, що не вважає достатніми виправдання про те, що певні держави не мають на це грошей у бюджеті.
Марко Рубіо заявив, що ця вимога з боку США є категоричною.
Він також запевнив, що нові вимоги щодо оборонних витрат стосуються не лише європейських держав, а й самих США.
Він також нагадав про російську агресію, яка має, на його думку, стати достатнім сигналом для інших держав про потребу переозброєння.
Події останніх років нагадують, що посилення необхідне.
Рубіо використав цю нагоду для того, щоб наголосити, що його держава має намір лишатися в Альянсі.
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