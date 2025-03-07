Рубио обвинил Маска во лжи — о чем идет речь

Госсекретарь США Марко Рубио вступил в перепалку с американским миллиардером Илоном Маском, возглавляющим Департамент эффективности правительства. Это произошло во время заседания кабинета министров.

Рубио поссорился с Маском

Рубио разозлился, потому что Маск обвинил его в том, что он не сократил штат, критикуя прямо перед американским президентом Дональдом Трампом.

Вы не уволили никого, — заявил Маск.

После чего добавил, что, возможно, единственным человеком, уволенным Рубио, был сотрудник из Департамента правительственной эффективности, принадлежавший самому Маску.

По данным издания, Госсекретарь США несколько недель был взбешен на Маска после закрытия его командой Агентства США по международному развитию, которая, по идее, находилась под контролем Рубио. На заседании кабинета с участием Трампа и других должностных лиц он все же высказал свои претензии. Поделиться

Рубио возразил слова Маска, заявив, что тот говорит ложь. Он привел в пример более 1 500 сотрудников Госдепа, которые ушли на досрочную пенсию из-за компенсационных выплат, подчеркнув, что это также сокращение штата.

Госсекретарь также уточнил, возможно ли Маск хотел бы снова нанять этих людей только для того, чтобы повторно их уволить. После этого он представил подробные планы по реорганизации Госдепартамента.

Когда спор затянулся и стал явно неудобным, Трамп наконец-то вмешался, чтобы защитить Рубио, заявив, что тот "отлично справляется" со своей работой.

Он подчеркнул, что у госсекретаря много дел. По данным Трампа, Рубио всегда занят, ведь находится в разъездах или на телевидении, а ко всему тому еще и руководит целым агентством.

Заметим, что ранее сегодня Politico сообщило, что Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений.