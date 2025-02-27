Трамп предоставил правительственному департаменту Маска еще больше полномочий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении полномочий Департамента по правительственной эффективности (DOGE) во главе с Илоном Маском, призванного сократить расходы федеральных ведомств страны.
Главные тезисы
- Президент Трамп расширил полномочия Департамента Маска по правительственной эффективности, что позволит изменять и сокращать контракты и гранты федеральных агентств.
- Федеральные ведомства должны теперь предоставлять обоснование расходов на контракты и гранты, а также сотрудничать с командой DOGE для пересмотра их условий.
- Илон Маск принимает радикальные меры для сокращения рабочей силы федеральных ведомств, вызывая путаницу среди сотрудников и агентств.
Департамент Маска получил еще больше полномочий
В Белом доме объяснили, что этот указ требует от агентств сотрудничать с командой DOGE для пересмотра контрактов и грантов, а также сокращать или изменять их, где это уместно.
Также указ призывает федеральные агентства создать систему для регистрации каждого платежа, потраченного на контракты и гранты агентства, и предоставить краткое письменное обоснование для каждого платежа.
Кроме того, указ просит руководителей агентств сотрудничать со своим руководителем команды DOGE для создания системы регистрации одобрения поездок или конференций, финансируемых из федерального бюджета, и предоставить письменное обоснование для посещения этих конференций или неважных поездок.
Отмечается, что Маск с начала работы DOGE прибег к радикальным шагам, чтобы попытаться сократить рабочую силу федеральных ведомств США, иногда вызывая путаницу среди сотрудников и самих агентств.
Ранее, 26 февраля, Белый дом направил электронное письмо федеральным агентствам, предупреждая их готовиться к массовым увольнениям.
А 22 февраля вечером администрация президента США Дональда Трампа разослала сотрудникам федерального правительства электронные письма с требованием подробно проинформировать о своих рабочих достижениях за неделю до вечера понедельника, иначе они рискуют потерять работу.
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