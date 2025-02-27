Трамп надав урядовому департаменту Маска ще більше повноважень

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення повноважень Департаменту з урядової ефективності (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, покликаного скоротити витрати федеральних відомств країни.
Головні тези:
- Президент Трамп підписав указ щодо розширення повноважень Департаменту Маска з урядової ефективності.
- Департамент отримав більше прав, що дозволить змінювати та скорочувати контракти та гранти федеральних агентств.
- Федеральні відомства повинні створити систему реєстрації кожного платежу на контракти та гранти та надати обґрунтування для витрат.
Департамент Маска отримав ще більше повноважень
У Білому домі пояснили, що цей указ вимагає від агентств співпрацювати з командою DOGE для перегляду контрактів і грантів, а також скорочувати або змінювати їх, «де це доречно».
Також указ закликає федеральні агентства створити систему для «реєстрації кожного платежу», витраченого на контракти та гранти агентства, і надати «коротке письмове обґрунтування для кожного платежу».
Крім того, указ просить керівників агентств співпрацювати зі своїм керівником команди DOGE для створення системи для реєстрації схвалення поїздок або конференцій, що фінансуються з федерального бюджету, і надати письмове обґрунтування для відвідування цих конференцій або неважливих поїздок.
Зазначається, що Маск з початку роботи DOGE вдався до радикальних кроків, щоб спробувати скоротити робочу силу федеральних відомств США, іноді викликаючи плутанину серед співробітників і самих агентств.
Раніше, 26 лютого, Білий дім надіслав електронного листа федеральним агентствам, попереджаючи їх готуватися до масових звільнень.
А 22 лютого ввечері адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала співробітникам федерального уряду електронні листи з вимогою детально поінформувати про свої робочі досягнення за тиждень до вечора понеділка, інакше вони ризикують втратити роботу.
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