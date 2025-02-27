Трамп надав урядовому департаменту Маска ще більше повноважень
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Трамп надав урядовому департаменту Маска ще більше повноважень

Трамп
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Джерело:  Axios

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розширення повноважень Департаменту з урядової ефективності (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, покликаного скоротити витрати федеральних відомств країни.

Головні тези:

  • Президент Трамп підписав указ щодо розширення повноважень Департаменту Маска з урядової ефективності.
  • Департамент отримав більше прав, що дозволить змінювати та скорочувати контракти та гранти федеральних агентств.
  • Федеральні відомства повинні створити систему реєстрації кожного платежу на контракти та гранти та надати обґрунтування для витрат.

Департамент Маска отримав ще більше повноважень

У Білому домі пояснили, що цей указ вимагає від агентств співпрацювати з командою DOGE для перегляду контрактів і грантів, а також скорочувати або змінювати їх, «де це доречно».

Також указ закликає федеральні агентства створити систему для «реєстрації кожного платежу», витраченого на контракти та гранти агентства, і надати «коротке письмове обґрунтування для кожного платежу».

Крім того, указ просить керівників агентств співпрацювати зі своїм керівником команди DOGE для створення системи для реєстрації схвалення поїздок або конференцій, що фінансуються з федерального бюджету, і надати письмове обґрунтування для відвідування цих конференцій або неважливих поїздок.

Також указ Трампа вимагає від федеральних відомств визначити федеральну власність, яка більше не потрібна, і якої можна позбутися.

Зазначається, що Маск з початку роботи DOGE вдався до радикальних кроків, щоб спробувати скоротити робочу силу федеральних відомств США, іноді викликаючи плутанину серед співробітників і самих агентств.

Раніше, 26 лютого, Білий дім надіслав електронного листа федеральним агентствам, попереджаючи їх готуватися до масових звільнень.

А 22 лютого ввечері адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала співробітникам федерального уряду електронні листи з вимогою детально поінформувати про свої робочі досягнення за тиждень до вечора понеділка, інакше вони ризикують втратити роботу.

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