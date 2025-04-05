Вступ України в НАТО. Рютте відреагував на скандальні заяви Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував гучні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна ніколи не стане членом Альянсу. Як зазначив генсек, на Вашингтонському саміті було ухвалено, що шлях України до НАТО є незворотнім — заяви Трампа нічого не змінили.

Рютте заперечив твердження Трампа

Генсек НАТО звернув увагу на те, що Україні ніхто й ніколи не обіцяв, що членство в Альянсі буде частиною мирної угоди або припинення вогню.

І іноді я чую, що американці кажуть: ми не думаємо, що членство в НАТО буде частиною припинення вогню або мирної угоди, що це суперечить формулюванням Вашингтонського саміту. І тут я б не погодився. Я думаю, що це дуже добре узгоджується з формулюваннями Вашингтонського саміту. Це дві окремі речі: мирна угода і довгострокова перспектива. Марк Рютте Генсек НАТО

За словами Рютте, наразі члени НАТО, зокрема й США, працюють разом, щоб взяти командування у Вісбадені (нове командування НАТО — ред.), звідки надходить в Україну вся підтримка.

Окрім того, керівництво Альянсу намагається зрозуміти, як найкраще допомогти Україні стати ще більш взаємосумісною з НАТО, розбудовувати її власні збройні сили, досягти обнадійливого моменту мирної угоди чи припинення вогню.