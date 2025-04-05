Вступ України в НАТО. Рютте відреагував на скандальні заяви Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації

Вступ України в НАТО. Рютте відреагував на скандальні заяви Трампа

Рютте
Джерело:  NV

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував гучні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна ніколи не стане членом Альянсу. Як зазначив генсек, на Вашингтонському саміті було ухвалено, що шлях України до НАТО є незворотнім — заяви Трампа нічого не змінили.

Головні тези:

  • Генсек НАТО Марк Рютте вкотре підтвердив незворотність шляху України до членства в Альянсі.
  • Членство в НАТО для України є окремою перспективою й не залежить від припинення вогню на фронті та підписання мирної угоди.

Рютте заперечив твердження Трампа

Генсек НАТО звернув увагу на те, що Україні ніхто й ніколи не обіцяв, що членство в Альянсі буде частиною мирної угоди або припинення вогню.

І іноді я чую, що американці кажуть: ми не думаємо, що членство в НАТО буде частиною припинення вогню або мирної угоди, що це суперечить формулюванням Вашингтонського саміту. І тут я б не погодився. Я думаю, що це дуже добре узгоджується з формулюваннями Вашингтонського саміту. Це дві окремі речі: мирна угода і довгострокова перспектива.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

За словами Рютте, наразі члени НАТО, зокрема й США, працюють разом, щоб взяти командування у Вісбадені (нове командування НАТО — ред.), звідки надходить в Україну вся підтримка.

Окрім того, керівництво Альянсу намагається зрозуміти, як найкраще допомогти Україні стати ще більш взаємосумісною з НАТО, розбудовувати її власні збройні сили, досягти обнадійливого моменту мирної угоди чи припинення вогню.

І давайте сподіватися, що ми зможемо цього досягти. Тож над усіма цими питаннями ми дійсно тісно співпрацюємо, — наголосив Рютте.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорична вимога США. Рубіо звернувся до країн НАТО
Рубіо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні
Каволі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Яким має бути "стійкий мир" для України — пояснення генсека НАТО
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?