Вступ України в НАТО. Рютте відреагував на скандальні заяви Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував гучні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна ніколи не стане членом Альянсу. Як зазначив генсек, на Вашингтонському саміті було ухвалено, що шлях України до НАТО є незворотнім — заяви Трампа нічого не змінили.
Головні тези:
- Генсек НАТО Марк Рютте вкотре підтвердив незворотність шляху України до членства в Альянсі.
- Членство в НАТО для України є окремою перспективою й не залежить від припинення вогню на фронті та підписання мирної угоди.
Рютте заперечив твердження Трампа
Генсек НАТО звернув увагу на те, що Україні ніхто й ніколи не обіцяв, що членство в Альянсі буде частиною мирної угоди або припинення вогню.
За словами Рютте, наразі члени НАТО, зокрема й США, працюють разом, щоб взяти командування у Вісбадені (нове командування НАТО — ред.), звідки надходить в Україну вся підтримка.
Окрім того, керівництво Альянсу намагається зрозуміти, як найкраще допомогти Україні стати ще більш взаємосумісною з НАТО, розбудовувати її власні збройні сили, досягти обнадійливого моменту мирної угоди чи припинення вогню.
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