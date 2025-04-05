Глава Минфина США раскритиковал некоторых членов команды Зеленского

Как считает глава министерства финансов США Скотт Бессент, украинский лидер Владимир Зеленский "застрял" в своей героической роли и не получает хороших советов от своих советников.
Главные тезисы
- Глава Минфина США считает, что Владимир Зеленский проявил героизм в сложные для Украины времена.
- Несмотря на это, Бессент не удовлетворен советами, которые украинский президент получает от членов своей команды.
Бессент недоволен работой советников Зеленского
Своими мнениями по этому поводу американский министр поделился в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.
На этом фоне министр пожаловался на советников Владимира Зеленского и начал утверждать, что они, мол, не дают ему хороших советов.
Кроме того, американский чиновник в очередной раз прокомментировал соглашение о полезных ископаемых.
По его убеждению, недовольными этим соглашением могут быть люди, "запускающие руку в кассу".
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