Глава Минфина США раскритиковал некоторых членов команды Зеленского

Как считает глава министерства финансов США Скотт Бессент, украинский лидер Владимир Зеленский "застрял" в своей героической роли и не получает хороших советов от своих советников.

Бессент недоволен работой советников Зеленского

Своими мнениями по этому поводу американский министр поделился в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.

Он (Зеленский — ред.) был артистом, водевилистом. Он был обычным человеком, попавшим в сложное время, поднялся на ноги, проявил героизм и, мне кажется, застрял. Скотт Бессент Глава Минфина США

На этом фоне министр пожаловался на советников Владимира Зеленского и начал утверждать, что они, мол, не дают ему хороших советов.

Я считаю, что некоторые члены правительства вокруг него и в правительстве очень хорошие. Но я думаю, что некоторые люди рядом с ним не дают ему лучших советов, что советники его не идеальны, — заявил Бессент. Поделиться

Treasury Secretary Scott Bessent explains the administration’s new tariffs, and why we had to do something to stop the slide.



(0:00) Trump’s Tariff Plan

(5:42) The Current State of the Stock Market

(8:22) Will Americans See Substantial Tax Cuts Because of Tariffs?

(13:16) How… pic.twitter.com/ejO9XppT8s — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 4, 2025

Кроме того, американский чиновник в очередной раз прокомментировал соглашение о полезных ископаемых.

По его убеждению, недовольными этим соглашением могут быть люди, "запускающие руку в кассу".