Глава Минфина США раскритиковал некоторых членов команды Зеленского
Категория
Экономика
Дата публикации

Глава Минфина США раскритиковал некоторых членов команды Зеленского

Бессент недоволен работой советников Зеленского
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Источник:  online.ua

Как считает глава министерства финансов США Скотт Бессент, украинский лидер Владимир Зеленский "застрял" в своей героической роли и не получает хороших советов от своих советников.

Главные тезисы

  • Глава Минфина США считает, что Владимир Зеленский проявил героизм в сложные для Украины времена.
  • Несмотря на это, Бессент не удовлетворен советами, которые украинский президент получает от членов своей команды.

Бессент недоволен работой советников Зеленского

Своими мнениями по этому поводу американский министр поделился в интервью пропагандистскому журналисту Такеру Карлсону.

Он (Зеленский — ред.) был артистом, водевилистом. Он был обычным человеком, попавшим в сложное время, поднялся на ноги, проявил героизм и, мне кажется, застрял.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Глава Минфина США

На этом фоне министр пожаловался на советников Владимира Зеленского и начал утверждать, что они, мол, не дают ему хороших советов.

Я считаю, что некоторые члены правительства вокруг него и в правительстве очень хорошие. Но я думаю, что некоторые люди рядом с ним не дают ему лучших советов, что советники его не идеальны, — заявил Бессент.

Кроме того, американский чиновник в очередной раз прокомментировал соглашение о полезных ископаемых.

По его убеждению, недовольными этим соглашением могут быть люди, "запускающие руку в кассу".

Потому что мы будем контролировать поток денег. В этом причина проблем, — утверждает глава Минфина США.

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