Трамп поддержал осужденную "подружку Путина" Ле Пен

Президент США Дональд Трамп поддержал лидера французской партии Национальное объединение, пророссийскую политику Марин Ле Пен. Это произошло после того, как ее приговорили к 4 годам лишения свободы (2 условно, 2 — с электронным браслетом) по делу о растрате средств ЕС. Кроме того, суд во Франции запретил ей баллотироваться на госдолжности.
Главные тезисы
- Трамп выступил в поддержку Марин Ле Пен после ее осуждения по делу растраты средств ЕС, называя приговор “охотой на ведьм”.
- Президент США утверждает, что Ле Пен была невиновна и дело с хищением средств ЕС является “бухгалтерской ошибкой”.
Трамп заговорил об "охоте на ведьм" насчет приговора Ле Пен
Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что это дело является "охотой на ведьм".
При этом президент США решил добавить, что европейские лидеры "зашли слишком далеко", когда посадили оппонента в тюрьму. По его словам, это произошло накануне ее "большой победы".
Я не знаю Ле Пен, но я ценю то, как тяжело она работала столько лет. Она понесла потери, но продолжала уходить.
Кроме того, он считает, что Ле Пен "не знала о хищении средств ЕС" и что это совсем "бухгалтерская ошибка".
Кроме того, поклонники "подруги Путина" вступились за нее, заявив, что они "шокированы невероятно суровым" приговором. Среди ее "друзей" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, член Палаты представителей Нидерландов Герт Уилдерс, член Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаль и другие.
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