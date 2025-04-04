Трамп поддержал осужденную "подружку Путина" Ле Пен

Президент США Дональд Трамп поддержал лидера французской партии Национальное объединение, пророссийскую политику Марин Ле Пен. Это произошло после того, как ее приговорили к 4 годам лишения свободы (2 условно, 2 — с электронным браслетом) по делу о растрате средств ЕС. Кроме того, суд во Франции запретил ей баллотироваться на госдолжности.

Трамп заговорил об "охоте на ведьм" насчет приговора Ле Пен

Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что это дело является "охотой на ведьм".

Охота на ведьм против Марин Ле Пен еще один пример того, как европейские левые используют закон, чтобы заставить замолчать свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента. Дональд Трамп Президент США

При этом президент США решил добавить, что европейские лидеры "зашли слишком далеко", когда посадили оппонента в тюрьму. По его словам, это произошло накануне ее "большой победы".

Я не знаю Ле Пен, но я ценю то, как тяжело она работала столько лет. Она понесла потери, но продолжала уходить.

Кроме того, он считает, что Ле Пен "не знала о хищении средств ЕС" и что это совсем "бухгалтерская ошибка".

Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны виновными в растрате средств. Лен Пен обвинили в нецелевом использовании государственных средств. Помимо срока женщина обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Поделиться

Кроме того, поклонники "подруги Путина" вступились за нее, заявив, что они "шокированы невероятно суровым" приговором. Среди ее "друзей" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, член Палаты представителей Нидерландов Герт Уилдерс, член Конгресса депутатов Испании Сантьяго Абаскаль и другие.