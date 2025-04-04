Трамп підтримав засуджену "подружку Путіна" Ле Пен
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп підтримав засуджену "подружку Путіна" Ле Пен

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп підтримав лідерку французької партії Національне об'єднання, проросійську політикиню Марін Ле Пен. Це сталося після того, як її засудили до 4 років позбавлення волі (2 умовно, 2 — з електронним браслетом) у справі про розтрату коштів ЄС. Крім того, суд у Франції заборонив їй балотуватися на держпосади.

Головні тези:

  • Після засудження Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів ЄС, президент США Дональд Трамп виступив на її підтримку, назвавши вирок “полюванням на відьом”.
  • За словами Трампа, ця справа є прикладом використання закону для цензури політичного опонента та обмеження свободи слова.
  • Трамп також вважає, що засуджена Ле Пен не була винна у розкраданні коштів ЄС, називаючи це “бухгалтерською помилкою”.

Трамп заговорив про “полювання на відьом” щодо вироку Ле Пен

Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що ця справа є "полюванням на відьом".

Полювання на відьом проти Марін Ле Пен є ще одним прикладом того, як європейські ліві використовують закон, аби примусити замовкнути свободу слова та піддати цензурі свого політичного опонента.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

При цьому президент США вирішив додати, що європейські лідери "зайшли занадто далеко", коли посадили опонента до в'язниці. За його словами, це сталося напередодні її "великої перемоги".

Я не знаю Ле Пен, але я ціную те, як важко вона працювала стільки років. Вона зазнала втрат, але продовжувала йти.

Крім того, він вважає, що Ле Пен "не знала про розкрадання коштів ЄС" і що це зовсім "бухгалтерська помилка".

Ле Пен і вісім членів Європарламенту визнані винними в розтраті коштів. Лен Пен звинуватили в нецільовому використанні державних коштів. Крім терміну, жінка зобов'язана виплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Крім того, прихильники "подруги Путіна" заступилися за неї, заявивши, що вони "шоковані неймовірно суворим" вироком. Серед її "друзів" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс, член Конгресу депутатів Іспанії Сантьяго Абаскаль та інші.

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