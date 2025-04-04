Трамп підтримав засуджену "подружку Путіна" Ле Пен

Президент США Дональд Трамп підтримав лідерку французької партії Національне об'єднання, проросійську політикиню Марін Ле Пен. Це сталося після того, як її засудили до 4 років позбавлення волі (2 умовно, 2 — з електронним браслетом) у справі про розтрату коштів ЄС. Крім того, суд у Франції заборонив їй балотуватися на держпосади.
Головні тези:
- Після засудження Марін Ле Пен у справі про розтрату коштів ЄС, президент США Дональд Трамп виступив на її підтримку, назвавши вирок “полюванням на відьом”.
- За словами Трампа, ця справа є прикладом використання закону для цензури політичного опонента та обмеження свободи слова.
- Трамп також вважає, що засуджена Ле Пен не була винна у розкраданні коштів ЄС, називаючи це “бухгалтерською помилкою”.
Трамп заговорив про “полювання на відьом” щодо вироку Ле Пен
Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що ця справа є "полюванням на відьом".
При цьому президент США вирішив додати, що європейські лідери "зайшли занадто далеко", коли посадили опонента до в'язниці. За його словами, це сталося напередодні її "великої перемоги".
Я не знаю Ле Пен, але я ціную те, як важко вона працювала стільки років. Вона зазнала втрат, але продовжувала йти.
Крім того, він вважає, що Ле Пен "не знала про розкрадання коштів ЄС" і що це зовсім "бухгалтерська помилка".
Крім того, прихильники "подруги Путіна" заступилися за неї, заявивши, що вони "шоковані неймовірно суворим" вироком. Серед її "друзів" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, член Палати представників Нідерландів Герт Вілдерс, член Конгресу депутатів Іспанії Сантьяго Абаскаль та інші.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-