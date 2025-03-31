"Подружку Путіна" Ле Пен засудили до 4 років ув'язнення і заборонили займатися політикою

Французький суд 31 березня засудив лідерку ультраправих Марін Ле Пен до чотирьох років позбавлення волі, з яких два роки — арешт з електронним браслетом і два умовно, а також заборонив їй участь у виборах на п'ять років, унеможлививши її балотування на президентських виборах 2027 року.

Ле Пен не зможе балотуватися у президенти Франції

Марін Ле Пен визнали винною та засудили до чотирьох років ув’язнення: два з них — умовні, а ще два вона відбуватиме вдома з електронним браслетом.

Також політикиня повинна сплатити штраф у 100 тис євро. Крім того, їй заборонили брати участь у виборах протягом п’яти років, що позбавляє її можливості балотуватися в президенти у 2027 році, якщо вирок не вдасться оскаржити.

Ле Пен залишила залу суду ще до завершення оголошення вироку.

Крім того, партія НФ (тепер НО) була оштрафована на EUR 2 млн, з яких EUR 1 млн — тверда сума, а також EUR 1 млн, конфіскований під час розслідування справи про помічників депутатів Європарламенту. Поширити

За інформацією видання, справа НФ пов'язана з виплатою в період із 2004 до 2016 року зарплат співробітникам НФ (з 2018 року — НО) за роботу в партії з коштів Європарламенту, що суперечить статуту ЄП.

Справу про розкрадання коштів Європарламенту розглядали з 30 вересня 2024 року. Суд визнав Ле Пен та її соратників винними у фіктивному працевлаштуванні помічників: за даними слідства, 20 осіб, які мали працювати в Європарламенті, фактично виконували партійні завдання.

Це порушує правила, за якими зарплати помічників фінансуються з бюджету Європарламенту, а не з коштів політичної партії.