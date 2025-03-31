"Подружку Путина" Ле Пен приговорили к 4 годам заключения и запретили заниматься политикой

Французский суд 31 марта приговорил лидера ультраправых Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из которых два года — арест с электронным браслетом и два условно, а также запретил ей участие в выборах на пять лет, исключив ее баллотирование на президентских выборах 2027 года.

Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты Франции

Марин Ле Пен признали виновной и приговорили к четырем годам заключения: два из них — условные, а еще два она будет отбывать дома с электронным браслетом.

Также политика должна уплатить штраф в 100 тыс евро. Кроме того, ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, что лишает ее возможности баллотироваться в президенты в 2027 году, если приговор не будет обжалован.

Ле Пен покинула зал суда еще до завершения оглашения приговора.

Кроме того, партия НФ (теперь НО) была оштрафована на 2 млн. евро, из которых 1 млн. евро — твердая сумма, а также 1 млн. евро, конфискованный во время расследования дела о помощниках депутатов Европарламента. Поделиться

По информации издания, дело НФ связано с выплатой в период с 2004 по 2016 годы зарплат сотрудникам НФ (с 2018 года — НО) за работу в партии из средств Европарламента, что противоречит уставу ЕП.

Дело о хищении средств Европарламента рассматривалось с 30 сентября 2024 года. Суд признал Ле Пен и ее соратников виновными в фиктивном трудоустройстве помощников: по данным следствия, 20 человек, которые должны были работать в Европарламенте, фактически выполняли партийные задания.

Это нарушает правила, согласно которым зарплаты помощников финансируются из бюджета Европарламента, а не из средств политической партии.