Во Франции за финансовые махинации судят Ле Пен. Какой приговор грозит политику

Во Франции прокурор требует для председателя парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен пять лет лишения свободы (из них два — условно) и пятилетнего запрета заниматься политической деятельностью.

Суд над политикой Ле Пен продолжается

Если суд вынесет приговор, Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.

Прокурор также требует назначить Ле Пен штраф в размере 300 тыс. евро и лишить права баллотироваться на выборах 26 ее однопартийцев, фигурирующих в деле нецелевого расходования средств Европарламента.

Ультраправые называют процесс "политическим".

Я думаю, что намерение обвинения состоит в том, чтобы лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят, — заявила Ле Пен. Поделиться

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал это "нападением на демократию".

Партию "Национальное объединение" (до июня 2018 года — "Национальный фронт") обвиняют в фиктивном трудоустройстве помощников депутатов в Европарламенте. По мнению следствия, эти люди получали государственные средства за работу в ЕП, а фактически работали на партию.

Среди обвиняемых также 96-летний Жан-Мари Ле Пен, однако он не присутствует в суде из-за состояния здоровья.

Процесс продлится до 27 ноября.

Марин Ле Пен

В Париже начался суд над одиозной Марин Ле Пен

30 сентября Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции, предстала перед судом в Париже по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента.

Вместе с Ле Пен на скамье подсудимых оказались более 20 высокопоставленных должностных лиц партии, которых обвиняют в найме помощников, работавших на партийные, а не на парламентские цели.

В случае признания Ле Пен виновной ему грозят штрафы и тюремное заключение, а также потенциальное лишение права баллотироваться на должность на срок до 10 лет. В то же время политика отрицает свою вину.