Во Франции за финансовые махинации судят Ле Пен. Какой приговор грозит политику
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции за финансовые махинации судят Ле Пен. Какой приговор грозит политику

Ле Пен
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Источник:  Le Monde

Во Франции прокурор требует для председателя парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен пять лет лишения свободы (из них два — условно) и пятилетнего запрета заниматься политической деятельностью.

Главные тезисы

  • Прокурор требует для Марин Ле Пен пять лет лишения свободы и запрет заниматься политикой на тот же срок.
  • Судебный процесс вызвал резкую реакцию ультраправых и лидеров партии.
  • Обвинения связаны с фиктивным трудоустройством помощников депутатов в Европарламенте на партийные цели.
  • Суд над Марин Ле Пен и ее соучастниками продолжается, приговор будет вынесен до 27 ноября.

Суд над политикой Ле Пен продолжается

Если суд вынесет приговор, Ле Пен не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году.

Прокурор также требует назначить Ле Пен штраф в размере 300 тыс. евро и лишить права баллотироваться на выборах 26 ее однопартийцев, фигурирующих в деле нецелевого расходования средств Европарламента.

Ультраправые называют процесс "политическим".

Я думаю, что намерение обвинения состоит в том, чтобы лишить французов возможности голосовать за тех, за кого они хотят, — заявила Ле Пен.

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла назвал это "нападением на демократию".

Партию "Национальное объединение" (до июня 2018 года — "Национальный фронт") обвиняют в фиктивном трудоустройстве помощников депутатов в Европарламенте. По мнению следствия, эти люди получали государственные средства за работу в ЕП, а фактически работали на партию.

Среди обвиняемых также 96-летний Жан-Мари Ле Пен, однако он не присутствует в суде из-за состояния здоровья.

Процесс продлится до 27 ноября.

Марин Ле Пен

В Париже начался суд над одиозной Марин Ле Пен

30 сентября Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции, предстала перед судом в Париже по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента.

Вместе с Ле Пен на скамье подсудимых оказались более 20 высокопоставленных должностных лиц партии, которых обвиняют в найме помощников, работавших на партийные, а не на парламентские цели.

В случае признания Ле Пен виновной ему грозят штрафы и тюремное заключение, а также потенциальное лишение права баллотироваться на должность на срок до 10 лет. В то же время политика отрицает свою вину.

Мы собираемся доказать, что можно быть помощником европейского парламентария и участвовать в жизни RN, — заявил представитель партии Лоран Якобелли.

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