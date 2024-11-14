У Франції за фінансові махінації судять Ле Пен. Який вирок загрожує політикині

У Франції прокурор вимагає для голови парламентської фракції «Національного об’єднання» Марін Ле Пен п'ять років позбавлення волі (з них два — умовно) і п'ятирічної заборони займатися політичною діяльністю.
Головні тези:
- Прокурор вимагає для Марін Ле Пен п'ять років позбавлення волі та п'ятирічної заборони займатися політичною діяльністю.
- У разі винуватості Ле Пен загрожує штраф, тюремне ув'язнення та позбавлення права балотуватись на посаду на термін до 10 років.
- Судовий процес над головою партії викликав різку реакцію ультраправих та лідерів політичного спрямування «Національне об’єднання».
- Серед обвинувачених також 96-річний Жан-Марі Ле Пен, який не бере участь у судовому процесі через стан здоров’я.
Суд над політикинею Ле Пен продовжується
Якщо суд ухвалить відповідний вирок, Ле Пен не зможе балотуватись у президенти у 2027 році.
Прокурор також вимагає призначити Ле Пен штраф у розмірі 300 тис євро та позбавити права балотуватись на виборах 26 її однопартійців, які фігурують у справі щодо нецільового витрачання коштів Європарламенту.
Ультраправі називають процес "політичним".
Лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла назвав це "атакою на демократію".
Партію "Національне об’єднання" (до червня 2018 року — "Національний фронт") звинувачують у фіктивному працевлаштуванні помічників депутатів у Європарламенті. На думку слідства, ці особи отримували державні кошти за роботу у ЄП, а фактично працювали на партію.
Серед обвинувачених також 96-річний Жан-Марі Ле Пен, однак він не присутній у суді через стан здоров’я.
Процес триватиме до 27 листопада.
У Парижі почався суд над одіозною Марін Ле Пен
30 вересня Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" і кандидатка у президенти Франції, постала перед судом у Парижі за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту.
Разом з Ле Пен на лаві підсудних опинилися понад 20 високопосадовців партії, яких звинувачують у винайманні помічників, які працювали на партійні, а не на парламентські цілі.
У випадку визнання Ле Пен винною їй загрожують штрафи й тюремне ув'язнення, а також потенційне позбавлення права балотуватися на посаду на термін до 10 років. Водночас політикиня заперечує свою провину.
Ми збираємося довести, що можна бути помічником європейського парламентаря і брати участь у житті RN, — заявив речник партії Лоран Якобеллі.
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