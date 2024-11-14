У Франції за фінансові махінації судять Ле Пен. Який вирок загрожує політикині

У Франції прокурор вимагає для голови парламентської фракції «Національного об’єднання» Марін Ле Пен п'ять років позбавлення волі (з них два — умовно) і п'ятирічної заборони займатися політичною діяльністю.

Суд над політикинею Ле Пен продовжується

Якщо суд ухвалить відповідний вирок, Ле Пен не зможе балотуватись у президенти у 2027 році.

Прокурор також вимагає призначити Ле Пен штраф у розмірі 300 тис євро та позбавити права балотуватись на виборах 26 її однопартійців, які фігурують у справі щодо нецільового витрачання коштів Європарламенту.

Ультраправі називають процес "політичним".

Я думаю, що намір обвинувачення полягає в тому, щоб позбавити французів можливості голосувати за тих, за кого вони хочуть, — заявила Ле Пен. Поширити

Лідер "Національного об’єднання" Жордан Барделла назвав це "атакою на демократію".

Партію "Національне об’єднання" (до червня 2018 року — "Національний фронт") звинувачують у фіктивному працевлаштуванні помічників депутатів у Європарламенті. На думку слідства, ці особи отримували державні кошти за роботу у ЄП, а фактично працювали на партію.

Серед обвинувачених також 96-річний Жан-Марі Ле Пен, однак він не присутній у суді через стан здоров’я.

Процес триватиме до 27 листопада.

Марін Ле Пен

У Парижі почався суд над одіозною Марін Ле Пен

30 вересня Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" і кандидатка у президенти Франції, постала перед судом у Парижі за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту.

Разом з Ле Пен на лаві підсудних опинилися понад 20 високопосадовців партії, яких звинувачують у винайманні помічників, які працювали на партійні, а не на парламентські цілі.

У випадку визнання Ле Пен винною їй загрожують штрафи й тюремне ув'язнення, а також потенційне позбавлення права балотуватися на посаду на термін до 10 років. Водночас політикиня заперечує свою провину.