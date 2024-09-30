У Франції судять політикиню Ле Пен. Які звинувачення висувають

30 вересня Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" і кандидатка у президенти Франції, постала перед судом у Парижі за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту.

У Парижі почався суд над одіозною Марін Ле Пен

Разом з Ле Пен на лаві підсудних опинилися понад 20 високопосадовців партії, яких звинувачують у винайманні помічників, які працювали на партійні, а не на парламентські цілі.

У випадку визнання Ле Пен винною їй загрожують штрафи й тюремне ув'язнення, а також потенційне позбавлення права балотуватися на посаду на термін до 10 років. Водночас політикиня заперечує свою провину.

Ми збираємося довести, що можна бути помічником європейського парламентаря і брати участь у житті RN, — заявив речник партії Лоран Якобеллі. Поширити

Перед судом також постав батько Ле Пен, 96-річний Жан-Марі Ле Пен, засновник "Національного об'єднання", проте через погіршення стану здоров'я він не з'явиться на засіданнях.

За даними видання, схему фіктивного працевлаштування було викрито у 2015 році. Розслідування охопило контракти помічників Європарламенту за період 2004-2016 років. Прокуратура стверджує, що один із найнятих помічників фактично виконував обов'язки охоронця для Ле Пен та її батька.

Прокурори вимагають відшкодування понад 3 млн євро. "Національне об'єднання" вже виплатило 1 млн євро, проте заперечує, що це є визнанням провини.

Судовий процес, як очікується, триватиме близько двох місяців. Поширити

Марін Ле Пен

Ле Пен зізналася, що вона думає про російсько-українську війну

З гучною заявою з цього приводу французька політикиня виступила під час дебатів у парламенті.

Марін Ле Пен звернула увагу на те, що повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років". Поширити

Вона також закликала Францію та міжнародну спільноту не забувати про сотні тисяч жертв цієї війни.