У Франції судять політикиню Ле Пен. Які звинувачення висувають
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У Франції судять політикиню Ле Пен. Які звинувачення висувають

Ле Пен
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Джерело:  BBC

30 вересня Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" і кандидатка у президенти Франції, постала перед судом у Парижі за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту.

Головні тези:

  • Марін Ле Пен під судом у Франції за звинуваченням у недобросовісному використанні коштів Європарламенту.
  • Судовий процес охоплює понад 20 високопосадовців партії, яких також обвинувачують у недійсному найманні помічників.
  • Прокуратура вимагає відшкодування понад 3 млн євро та можливе позбавлення Ле Пен права балотуватися на посаду на 10 років.

У Парижі почався суд над одіозною Марін Ле Пен

Разом з Ле Пен на лаві підсудних опинилися понад 20 високопосадовців партії, яких звинувачують у винайманні помічників, які працювали на партійні, а не на парламентські цілі.

У випадку визнання Ле Пен винною їй загрожують штрафи й тюремне ув'язнення, а також потенційне позбавлення права балотуватися на посаду на термін до 10 років. Водночас політикиня заперечує свою провину.

Ми збираємося довести, що можна бути помічником європейського парламентаря і брати участь у житті RN, — заявив речник партії Лоран Якобеллі.

Перед судом також постав батько Ле Пен, 96-річний Жан-Марі Ле Пен, засновник "Національного об'єднання", проте через погіршення стану здоров'я він не з'явиться на засіданнях.

За даними видання, схему фіктивного працевлаштування було викрито у 2015 році. Розслідування охопило контракти помічників Європарламенту за період 2004-2016 років. Прокуратура стверджує, що один із найнятих помічників фактично виконував обов'язки охоронця для Ле Пен та її батька.

Прокурори вимагають відшкодування понад 3 млн євро. "Національне об'єднання" вже виплатило 1 млн євро, проте заперечує, що це є визнанням провини.

Судовий процес, як очікується, триватиме близько двох місяців.

Марін Ле Пен

Ле Пен зізналася, що вона думає про російсько-українську війну

З гучною заявою з цього приводу французька політикиня виступила під час дебатів у парламенті.

Марін Ле Пен звернула увагу на те, що повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого Росія "розв’язала війну на порозі ЄС і найбільш драматичну геополітичну кризу за останні 20 років".

Вона також закликала Францію та міжнародну спільноту не забувати про сотні тисяч жертв цієї війни.

Українській нації, що зазнала агресії, ми зобов’язані нашою повагою і підтримкою… Це завдяки героїчному опору українського народу Росія зазнала поразки.

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