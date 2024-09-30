Во Франции судят политика Ле Пен. Какие обвинения выдвигают
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции судят политика Ле Пен. Какие обвинения выдвигают

Ле Пен
Читати українською
Источник:  BBC

30 сентября Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции, предстала перед судом в Париже по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента.

Главные тезисы

  • Марин Ле Пен и члены партии “Национальное объединение” обвиняются в нецелевом использовании средств Европарламента и фиктивном найме помощников.
  • Прокуратура требует возмещения более 3 млн евро и может лишить Ле Пен права баллотироваться на должность на 10 лет.
  • Расследование выявило фиктивное трудоустройство помощников Европарламента с 2004 по 2016 год, прокуроры требуют возместить более 3 млн евро.
  • Судебный процесс против Марин Ле Пен продлится около двух месяцев.

В Париже начался суд над одиозной Марин Ле Пен

Вместе с Ле Пен на скамье подсудимых оказались более 20 высокопоставленных должностных лиц партии, обвиняемых в нанимании помощников, работавших на партийные, а не на парламентские цели.

В случае признания Ле Пен виновной ей грозят штрафы и тюремное заключение, а также потенциальное лишение права баллотироваться на должность сроком до 10 лет. В то же время политика отрицает свою вину.

Мы собираемся доказать, что можно быть помощником европейского парламентария и участвовать в жизни RN, — заявил представитель партии Лоран Якобелли.

Перед судом также предстал отец Ле Пен, 96-летний Жан-Мари Ле Пен, основатель "Национального объединения", однако из-за ухудшения состояния здоровья он не появится на заседаниях.

По данным издания, схема фиктивного трудоустройства была разоблачена в 2015 году. Расследование охватило контракты помощников Европарламента за период 2004-2016 годов. Прокуратура утверждает, что один из наемных помощников фактически исполнял обязанности охранника для Ле Пен и его отца.

Прокуроры требуют возмещения более 3 млн. евро. "Национальное объединение" уже выплатило 1 млн евро, однако отрицает, что это признание вины.

Судебный процесс, как ожидается, продлится около двух месяцев.

Марин Ле Пен

Ле Пен призналась, что она думает о российско-украинской войне

С громким заявлением по этому поводу французская политика выступила во время дебатов в парламенте.

Марин Ле Пен обратила внимание на то, что полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля Россия "развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет".

Она также призвала Францию и международное сообщество не забывать сотни тысяч жертв этой войны.

Украинской нации, подвергшейся агрессии, мы обязаны нашим уважением и поддержкой… Это благодаря героическому сопротивлению украинского народа Россия потерпела поражение.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Подруга Путина Ле Пен неожиданно заявила о поражении РФ в войне против Украины
Марин Ле Пен
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Ле Пен выступила против введения французских военных в Украину
Ле Пен
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Ле Пен хочет отменить разрешение Украины бить по РФ французским оружием
Ле Пен хочет отменить разрешение Украины бить по РФ французским оружием

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?