Во Франции судят политика Ле Пен. Какие обвинения выдвигают

30 сентября Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции, предстала перед судом в Париже по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента.

В Париже начался суд над одиозной Марин Ле Пен

Вместе с Ле Пен на скамье подсудимых оказались более 20 высокопоставленных должностных лиц партии, обвиняемых в нанимании помощников, работавших на партийные, а не на парламентские цели.

В случае признания Ле Пен виновной ей грозят штрафы и тюремное заключение, а также потенциальное лишение права баллотироваться на должность сроком до 10 лет. В то же время политика отрицает свою вину.

Мы собираемся доказать, что можно быть помощником европейского парламентария и участвовать в жизни RN, — заявил представитель партии Лоран Якобелли. Поделиться

Перед судом также предстал отец Ле Пен, 96-летний Жан-Мари Ле Пен, основатель "Национального объединения", однако из-за ухудшения состояния здоровья он не появится на заседаниях.

По данным издания, схема фиктивного трудоустройства была разоблачена в 2015 году. Расследование охватило контракты помощников Европарламента за период 2004-2016 годов. Прокуратура утверждает, что один из наемных помощников фактически исполнял обязанности охранника для Ле Пен и его отца.

Прокуроры требуют возмещения более 3 млн. евро. "Национальное объединение" уже выплатило 1 млн евро, однако отрицает, что это признание вины.

Судебный процесс, как ожидается, продлится около двух месяцев. Поделиться

Марин Ле Пен

Ле Пен призналась, что она думает о российско-украинской войне

С громким заявлением по этому поводу французская политика выступила во время дебатов в парламенте.

Марин Ле Пен обратила внимание на то, что полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля Россия "развязала войну на пороге ЕС и наиболее драматический геополитический кризис за последние 20 лет". Поделиться

Она также призвала Францию и международное сообщество не забывать сотни тысяч жертв этой войны.