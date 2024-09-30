Во Франции судят политика Ле Пен. Какие обвинения выдвигают

30 сентября Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции, предстала перед судом в Париже по обвинению в нецелевом использовании средств Европарламента.
Главные тезисы
- Марин Ле Пен и члены партии “Национальное объединение” обвиняются в нецелевом использовании средств Европарламента и фиктивном найме помощников.
- Прокуратура требует возмещения более 3 млн евро и может лишить Ле Пен права баллотироваться на должность на 10 лет.
- Расследование выявило фиктивное трудоустройство помощников Европарламента с 2004 по 2016 год, прокуроры требуют возместить более 3 млн евро.
- Судебный процесс против Марин Ле Пен продлится около двух месяцев.
В Париже начался суд над одиозной Марин Ле Пен
Вместе с Ле Пен на скамье подсудимых оказались более 20 высокопоставленных должностных лиц партии, обвиняемых в нанимании помощников, работавших на партийные, а не на парламентские цели.
В случае признания Ле Пен виновной ей грозят штрафы и тюремное заключение, а также потенциальное лишение права баллотироваться на должность сроком до 10 лет. В то же время политика отрицает свою вину.
Перед судом также предстал отец Ле Пен, 96-летний Жан-Мари Ле Пен, основатель "Национального объединения", однако из-за ухудшения состояния здоровья он не появится на заседаниях.
По данным издания, схема фиктивного трудоустройства была разоблачена в 2015 году. Расследование охватило контракты помощников Европарламента за период 2004-2016 годов. Прокуратура утверждает, что один из наемных помощников фактически исполнял обязанности охранника для Ле Пен и его отца.
Прокуроры требуют возмещения более 3 млн. евро. "Национальное объединение" уже выплатило 1 млн евро, однако отрицает, что это признание вины.
Ле Пен призналась, что она думает о российско-украинской войне
С громким заявлением по этому поводу французская политика выступила во время дебатов в парламенте.
Она также призвала Францию и международное сообщество не забывать сотни тысяч жертв этой войны.
Украинской нации, подвергшейся агрессии, мы обязаны нашим уважением и поддержкой… Это благодаря героическому сопротивлению украинского народа Россия потерпела поражение.
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