Французская политик Ле Пен признана виновной в растрате средств ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Французская политик Ле Пен признана виновной в растрате средств ЕС

Ле Пен
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Источник:  The Guardian

Лидер ультраправой партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также еще восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате средств Европейского союза (ЕС). Теперь под вопросом ее участие в президентских выборах.

Главные тезисы

  • Лидер ультраправой партии Франции Марин Ле Пен и восемь депутатов Европарламента признаны виновными в растрате средств ЕС, что может повлиять на их дальнейшую политическую карьеру.
  • Получив приговор суда, Ле Пен может быть запрещена баллотироваться на государственные должности, включая президентские выборы, хотя срок этого запрета пока не установлен.

"Подружка Путина" Ле Пен получила приговор суда

О приговорах каждому из подсудимых будет поставлено в известность отдельно.

Подсудимые не были обвинены в присвоении средств, а скорее в их использовании в пользу своей партии.

Расследование также показало, что это были не административные ошибки… а хищение в рамках системы, созданной для сокращения расходов партии, — заявил судья.

The Guardian добавляет, что суд постановил, что Ле Пен запрещен баллотироваться на государственные должности. В то же время судья пока не сообщил, в течение какого срока будет действовать запрет.

Отдельно следует добавить, что следующие президентские выборы во Франции состоятся в 2027 году.

Марин Ле Пен — французская политика, лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт"). Она известна своей антииммиграционной риторикой, евроскептицизмом и попытками изменить имидж партии, которую ранее возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ле Пен подверглась критике из-за ее давней пророссийской позиции. Она поддерживала более тесные отношения с Москвой.

Согласно опросу, проводившемуся в середине декабря 2024-го, Ле Пен имела от 35 до 38% поддержки электората.

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