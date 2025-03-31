Французская политик Ле Пен признана виновной в растрате средств ЕС

Лидер ультраправой партии Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, а также еще восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате средств Европейского союза (ЕС). Теперь под вопросом ее участие в президентских выборах.

"Подружка Путина" Ле Пен получила приговор суда

О приговорах каждому из подсудимых будет поставлено в известность отдельно.

Подсудимые не были обвинены в присвоении средств, а скорее в их использовании в пользу своей партии.

Расследование также показало, что это были не административные ошибки… а хищение в рамках системы, созданной для сокращения расходов партии, — заявил судья.

The Guardian добавляет, что суд постановил, что Ле Пен запрещен баллотироваться на государственные должности. В то же время судья пока не сообщил, в течение какого срока будет действовать запрет.

Отдельно следует добавить, что следующие президентские выборы во Франции состоятся в 2027 году. Поделиться

Марин Ле Пен — французская политика, лидер правопопулистской партии "Национальное объединение" (ранее "Национальный фронт"). Она известна своей антииммиграционной риторикой, евроскептицизмом и попытками изменить имидж партии, которую ранее возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ле Пен подверглась критике из-за ее давней пророссийской позиции. Она поддерживала более тесные отношения с Москвой.

Согласно опросу, проводившемуся в середине декабря 2024-го, Ле Пен имела от 35 до 38% поддержки электората.