"Это очень жестоко". Пророссийская политик Ле Пен вступилась за Украину
Категория
Политика
Дата публикации

"Это очень жестоко". Пророссийская политик Ле Пен вступилась за Украину

Ле Пен раскритиковала Трампа за решение по Украине
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Источник:  Le Figaro

Тот факт, что президент США Дональд Трамп остановил военную помощь для Украины, шокировал даже политиков, известных своей пророссийской риторикой. На сторону Киева неожиданно перешла даже Марин Ле Пен.

Главные тезисы

  • Ле Пен присоединилась к критике президента Трампа за остановку военной помощи для Украины.
  • По ее словам, жестокость такого решения должна быть осуждена, поскольку Украина доказывает свою патриотичность и приверженность защите собственной независимости.

Ле Пен раскритиковала Трампа за решение по Украине

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" решила озвучить свою позицию по этому поводу.

Она осудила остановку военной помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Это очень жестоко по отношению к украинским солдатам, патриотически защищающим свою страну.

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение"

Что важно понимать, ранее французская политик в большинстве случаев склонялась к пророссийским взглядам и поддерживала многие заявления Трампа.

Однако на этот раз Марин Ле Пен встала на сторону Украины, которая уже 11 лет сдерживает российскую агрессию.

На мой взгляд, жестокость этого решения заслуживает осуждения, — подчеркнула политик.

Однако Ле Пен не захотела комментировать скандал, который устроили Трамп и вице-президент Вэнс во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

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