Россия в большой беде. Ходжес раскрыл реальное положение дел на фронте

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе и генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что решение президента Дональда Трампа касательно остановки военной помощи Украине может ударить даже по России, у которой уже много серьезных проблем.

Ходжес рассказал о ситуации в России

По словам экс-командующего, война гарантирует стране-агрессорке "большие неприятности" в любом случае.

Годжес считает, что антиукраинское решение Трампа ее спасти от этого никак не сможет.

Более того, блокирование американской военной помощи для ВСУ может даже "ужалить" Россию на поле боя в долгосрочной перспективе.

Россия действительно в большой беде... Предпосылка, которую использует администрация, когда говорит: "Украина, у тебя нет карт", — это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательства помочь им победить, — отмечает генерал. Поделиться

По убеждению Ходжеса, решение Трампа наконец-то заставит Европу проснуться и сделать все возможное ради победы Украины.

Кроме того, он прогнозирует, что США все же пожалеют, что бросили Киев на произвол судьбы.