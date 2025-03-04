Россия в большой беде. Ходжес раскрыл реальное положение дел на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Россия в большой беде. Ходжес раскрыл реальное положение дел на фронте

Ходжес рассказал о ситуации в России
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Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе и генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что решение президента Дональда Трампа касательно остановки военной помощи Украине может ударить даже по России, у которой уже много серьезных проблем.

Главные тезисы

  • Ходжес считает, что Европа наконец-то активизируется и объединится ради победы Украины.
  • Он также прогнозирует, что команда Трампа в конце концов пожалеет о своем решении.

Ходжес рассказал о ситуации в России

По словам экс-командующего, война гарантирует стране-агрессорке "большие неприятности" в любом случае.

Годжес считает, что антиукраинское решение Трампа ее спасти от этого никак не сможет.

Более того, блокирование американской военной помощи для ВСУ может даже "ужалить" Россию на поле боя в долгосрочной перспективе.

Россия действительно в большой беде... Предпосылка, которую использует администрация, когда говорит: "Украина, у тебя нет карт", — это просто неправда. У россиян большие проблемы. Украинцы остановили их, хотя мы даже не взяли на себя обязательства помочь им победить, — отмечает генерал.

По убеждению Ходжеса, решение Трампа наконец-то заставит Европу проснуться и сделать все возможное ради победы Украины.

Кроме того, он прогнозирует, что США все же пожалеют, что бросили Киев на произвол судьбы.

Итак, представьте, если более 20 европейских стран наконец-то заново выявят свою стратегическую основу и начнут объединять свои невероятные промышленные мощности, омрачающие то, что есть в России. Мы будем сожалеть, что они объединились и сделали это без нас и вопреки нам. И мы потеряем огромное количество влияния, — считает Ходжес.

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