Россия в большой беде. Ходжес раскрыл реальное положение дел на фронте

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе и генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что решение президента Дональда Трампа касательно остановки военной помощи Украине может ударить даже по России, у которой уже много серьезных проблем.
Главные тезисы
- Ходжес считает, что Европа наконец-то активизируется и объединится ради победы Украины.
- Он также прогнозирует, что команда Трампа в конце концов пожалеет о своем решении.
Ходжес рассказал о ситуации в России
По словам экс-командующего, война гарантирует стране-агрессорке "большие неприятности" в любом случае.
Годжес считает, что антиукраинское решение Трампа ее спасти от этого никак не сможет.
Более того, блокирование американской военной помощи для ВСУ может даже "ужалить" Россию на поле боя в долгосрочной перспективе.
По убеждению Ходжеса, решение Трампа наконец-то заставит Европу проснуться и сделать все возможное ради победы Украины.
Кроме того, он прогнозирует, что США все же пожалеют, что бросили Киев на произвол судьбы.
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