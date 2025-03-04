Росія у великій біді. Годжес розкрив реальний стан справ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія у великій біді. Годжес розкрив реальний стан справ на фронті

Годжес

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що рішення президента Дональда Трампа щодо зупинення військової допомоги Україні може вдарити навіть по Росії, у якої уже багато серйозних проблем.

Головні тези:

  • Годжес вважає, що Європа нарешті активізується та об'єднається заради перемоги України.
  • Він також прогнозує, що команда Трампа врешті-решт пошкодує про своє рішення.

Годжес розповів про ситуацію в Росії

За словами екскомандувача, війна гарантує країні-агресорці "великі неприємності" у будь-якому разі.

Годжес вважає, що антиукраїнське рішення Трампа її врятувати від цього аж ніяк не зможе.

Ба більше, блокування американської військової допомоги для ЗСУ може навіть "вжалити" Росію на полі бою в довгостроковій перспективі.

Росія насправді у великій біді... Передумова, яку використовує адміністрація, коли говорить: "Україно, у тебе немає карт", — це просто неправда. У росіян великі проблеми. Українці зупинили їх, хоча ми навіть не взяли на себе зобов'язань допомогти їм перемогти, — наголошує генерал.

На переконання Годжеса, рішення Трампа нарешті змусить Європу прокинутися та зробити все можливе заради перемоги України.

Окрім того, він прогнозує, що США все ж пошкодують, що кинули Київ напризволяще.

Отже, уявіть, якщо понад 20 європейських країн нарешті наново виявлять свою стратегічну основу і почнуть об'єднувати свої неймовірні промислові потужності, які затьмарюють те, що є у Росії. Ми пошкодуємо, що вони об'єдналися і зробили це без нас і всупереч нам. І ми втратимо величезну кількість впливу, — вважає Годжес.

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