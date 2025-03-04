Росія у великій біді. Годжес розкрив реальний стан справ на фронті

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що рішення президента Дональда Трампа щодо зупинення військової допомоги Україні може вдарити навіть по Росії, у якої уже багато серйозних проблем.

Годжес розповів про ситуацію в Росії

За словами екскомандувача, війна гарантує країні-агресорці "великі неприємності" у будь-якому разі.

Годжес вважає, що антиукраїнське рішення Трампа її врятувати від цього аж ніяк не зможе.

Ба більше, блокування американської військової допомоги для ЗСУ може навіть "вжалити" Росію на полі бою в довгостроковій перспективі.

Росія насправді у великій біді... Передумова, яку використовує адміністрація, коли говорить: "Україно, у тебе немає карт", — це просто неправда. У росіян великі проблеми. Українці зупинили їх, хоча ми навіть не взяли на себе зобов'язань допомогти їм перемогти, — наголошує генерал. Поширити

На переконання Годжеса, рішення Трампа нарешті змусить Європу прокинутися та зробити все можливе заради перемоги України.

Окрім того, він прогнозує, що США все ж пошкодують, що кинули Київ напризволяще.