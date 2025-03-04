"Це дуже жорстоко". Проросійська політикиня Ле Пен заступилася за Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це дуже жорстоко". Проросійська політикиня Ле Пен заступилася за Україну

Ле Пен
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Джерело:  Le Figaro

Той факт, що президент США Дональд Трамп зупинив військову допомогу для України, шокував навіть політиків, які відомі своєю проросійською риторикою. На бік Києва неочікувано перейшла навіть Марін Ле Пен.

Головні тези:

  • Політикиня Ле Пен долучилася до критики президента Трампа за зупинення військової допомоги для України.
  • За її словами, жорстокість такого рішення повинна бути осуджена, оскільки Україна доводить свою патріотичність та відданість захисту власної незалежності.

Ле Пен розкритикувала Трампа за рішення щодо України

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" вирішила озвучити свою позицію з цього приводу.

Вона засудила зупинення військової допомоги Україні з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Це дуже жорстоко по відношенню до українських солдатів, які патріотично захищають свою країну.

Марін Ле Пен

Марін Ле Пен

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання"

Що важливо розуміти, раніше французька політикиня у більшості випадків схилялася до проросійських поглядів і підтримувала багато заяв Трампа.

Однак цього разу Марін Ле Пен стала на бік України, яка уже 11 років поспіль стримує російську агресію.

На мою думку, жорстокість цього рішення заслуговує на осуд, — наголосила політикиня.

Однак Ле Пен не захотіла коментувати скандал, який влаштували Трамп та віцепрезидент Венс під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі.

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