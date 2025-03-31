Французька політикиня Ле Пен визнана винною у розтраті коштів ЄС
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Французька політикиня Ле Пен визнана винною у розтраті коштів ЄС

Ле Пен
Джерело:  The Guardian

Лідерку ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, а також ще вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС). Тепер під питанням її участь у президентських виборах.

Головні тези:

  • Марін Ле Пен та вісім депутатів Європарламенту визнані винними у розтраті коштів ЄС, що може позначитися на іхній подальшій кар'єрі та участі у президентських виборах.
  • Ле Пен відома своєю антиіміграційною риторикою та негативним ставленням до Євросоюзу.
  • Після проросійської позиції Ле Пен отримала критику і втратила підтримку серед електорату внаслідок вторгнення Росії в Україну.

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Про вироки кожному з підсудних буде повідомлено окремо.

Зазначається, що підсудні не були звинувачені у привласненні коштів, а скоріше у їх використанні на користь своєї партії.

Розслідування також показало, що це були не адміністративні помилки ... а розкрадання в рамках системи, створеної для скорочення витрат партії, — заявив суддя.

The Guardian додає, що суд постановив, що Ле Пен заборонено балотуватись на державні посади. Водночас суддя поки що не повідомив, протягом якого терміну діятиме заборона.

Окремо варто додати, що наступні президентські вибори у Франції відбудуться у 2027 році.

Марін Ле Пен — французька політикиня, лідерка правопопулістської партії "Національне об'єднання" (раніше "Національний фронт"). Вона відома своєю антиіміграційною риторикою, євроскептицизмом і намаганнями змінити імідж партії, яку раніше очолював її батько Жан-Марі Ле Пен.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ле Пен зазнала критики через її давню проросійську позицію. Вона підтримувала тісніші відносини з Москвою.

Згідно з опитуванням, яке проводилось у середині грудня 2024-го, Ле Пен мала від 35 до 38% підтримки електорату.

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