Французька політикиня Ле Пен визнана винною у розтраті коштів ЄС

Лідерку ультраправої партії Франції "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен, а також ще вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС). Тепер під питанням її участь у президентських виборах.
Головні тези:
- Марін Ле Пен та вісім депутатів Європарламенту визнані винними у розтраті коштів ЄС, що може позначитися на іхній подальшій кар'єрі та участі у президентських виборах.
- Ле Пен відома своєю антиіміграційною риторикою та негативним ставленням до Євросоюзу.
- Після проросійської позиції Ле Пен отримала критику і втратила підтримку серед електорату внаслідок вторгнення Росії в Україну.
“Подружка Путіна” Ле Пен отримала вирок суду
Про вироки кожному з підсудних буде повідомлено окремо.
Зазначається, що підсудні не були звинувачені у привласненні коштів, а скоріше у їх використанні на користь своєї партії.
Розслідування також показало, що це були не адміністративні помилки ... а розкрадання в рамках системи, створеної для скорочення витрат партії, — заявив суддя.
The Guardian додає, що суд постановив, що Ле Пен заборонено балотуватись на державні посади. Водночас суддя поки що не повідомив, протягом якого терміну діятиме заборона.
Марін Ле Пен — французька політикиня, лідерка правопопулістської партії "Національне об'єднання" (раніше "Національний фронт"). Вона відома своєю антиіміграційною риторикою, євроскептицизмом і намаганнями змінити імідж партії, яку раніше очолював її батько Жан-Марі Ле Пен.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ле Пен зазнала критики через її давню проросійську позицію. Вона підтримувала тісніші відносини з Москвою.
Згідно з опитуванням, яке проводилось у середині грудня 2024-го, Ле Пен мала від 35 до 38% підтримки електорату.
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