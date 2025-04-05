Глава Мінфіну США розкритикував деяких членів команди Зеленського

Як вважає очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент, український лідер Володимир Зеленський "застряг" у своїй героїчній ролі і не отримує хороших порад від своїх радників.
Головні тези:
- Голова Мінфіну США вважає, що Володимир Зеленський проявив героїзм у складні для України часи.
- Попри це, Бессент не задоволений порадами, які український президент отримує від членів своєї команди.
Бессент невдоволений роботою радників Зеленського
Своїми думками з цього приводу американський міністр поділився в інтерв'ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.
На цьому тлі міністр поскаржився на радників Володимира Зеленського та почав стверджувати, що вони, мовляв, не дають йому хороших порад.
Окрім того, американський посадовець вкотре прокоментував угоду про корисні копалини.
На його переконання, незадоволеними цією угодою можуть бути люди, які "запускають руку в касу".
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