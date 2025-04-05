Глава Мінфіну США розкритикував деяких членів команди Зеленського
Категорія
Економіка
Дата публікації

Глава Мінфіну США розкритикував деяких членів команди Зеленського

Бессент невдоволений роботою радників Зеленського
Джерело:  online.ua

Як вважає очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент, український лідер Володимир Зеленський "застряг" у своїй героїчній ролі і не отримує хороших порад від своїх радників.

Головні тези:

  • Голова Мінфіну США вважає, що Володимир Зеленський проявив героїзм у складні для України часи.
  • Попри це, Бессент не задоволений порадами, які український президент отримує від членів своєї команди.

Бессент невдоволений роботою радників Зеленського

Своїми думками з цього приводу американський міністр поділився в інтерв'ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.

Він (Зеленський — ред.) був артистом, водевілістом. Він був звичайною людиною, яка потрапила у складний час, піднялася на ноги, проявила героїзм і, мені здається, застрягла.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Глава Мінфіну США

На цьому тлі міністр поскаржився на радників Володимира Зеленського та почав стверджувати, що вони, мовляв, не дають йому хороших порад.

Я вважаю, що деякі урядовці навколо нього і в уряді дуже хороші. Але я думаю, що деякі люди поруч із ним не дають йому найкращих порад, що його радники не ідеальні, — заявив Бессент.

Окрім того, американський посадовець вкотре прокоментував угоду про корисні копалини.

На його переконання, незадоволеними цією угодою можуть бути люди, які "запускають руку в касу".

Тому що ми будемо контролювати потік грошей. У цьому причина проблем, — стверджує глава Мінфіну США.

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