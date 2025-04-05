Глава Мінфіну США розкритикував деяких членів команди Зеленського

Як вважає очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент, український лідер Володимир Зеленський "застряг" у своїй героїчній ролі і не отримує хороших порад від своїх радників.

Бессент невдоволений роботою радників Зеленського

Своїми думками з цього приводу американський міністр поділився в інтерв'ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.

Він (Зеленський — ред.) був артистом, водевілістом. Він був звичайною людиною, яка потрапила у складний час, піднялася на ноги, проявила героїзм і, мені здається, застрягла. Скотт Бессент Глава Мінфіну США

На цьому тлі міністр поскаржився на радників Володимира Зеленського та почав стверджувати, що вони, мовляв, не дають йому хороших порад.

Я вважаю, що деякі урядовці навколо нього і в уряді дуже хороші. Але я думаю, що деякі люди поруч із ним не дають йому найкращих порад, що його радники не ідеальні, — заявив Бессент. Поширити

Treasury Secretary Scott Bessent explains the administration’s new tariffs, and why we had to do something to stop the slide.



(0:00) Trump’s Tariff Plan

(5:42) The Current State of the Stock Market

(8:22) Will Americans See Substantial Tax Cuts Because of Tariffs?

(13:16) How… pic.twitter.com/ejO9XppT8s — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 4, 2025

Окрім того, американський посадовець вкотре прокоментував угоду про корисні копалини.

На його переконання, незадоволеними цією угодою можуть бути люди, які "запускають руку в касу".