Шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна публично предупредил Украину и ее союзников, что российский диктатор Владимир Путин может получить обратно замороженные активы РФ в размере более 240 миллиардов евро. Это произойдет, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление санкций ЕС против страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Евросоюз должен гарантировать, что средства не попадут в руки Путина даже при отсутствии единодушия в блоке.
- Шеф МИД Эстонии предлагает лишить Венгрию права голоса, пока есть время.
Путин может получить сотни миллиардов на продолжение войны
Глава МИД Эстонии обращает внимание на то, что решение о продлении санкций следует повторно принимать каждые полгода.
Ни для кого не секрет, что каждый раз необходимо согласие команды венгерского лидера Виктора Орбана, которая известна своей пророссийской позицией.
По словам эстонского дипломата, в случае такой угрозы официальный Брюссель должен конфисковать российские активы — юридическая возможность для этого есть.
Цахкна подчеркнул, что именно Евросоюз должен гарантировать, что даже если не будет единодушного решения, средства Путину не вернут.
На этом фоне глава МИД Эстонии предложил лишить Орбана права голоса, чтобы не допустить раскола внутри ЕС.
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