Путин может получить 240 миллиардов евро — причем здесь Орбан

Шеф эстонской дипломатии Маргус Цахкна публично предупредил Украину и ее союзников, что российский диктатор Владимир Путин может получить обратно замороженные активы РФ в размере более 240 миллиардов евро. Это произойдет, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление санкций ЕС против страны-агрессорки.

Путин может получить сотни миллиардов на продолжение войны

Глава МИД Эстонии обращает внимание на то, что решение о продлении санкций следует повторно принимать каждые полгода.

Ни для кого не секрет, что каждый раз необходимо согласие команды венгерского лидера Виктора Орбана, которая известна своей пророссийской позицией.

Если они заблокируют это в июне, то не только санкции закончатся, но и нам придется передать 240 миллиардов евро Путину. Как главы государств и правительств намерены объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас? Маргус Цахкна Глава МИД Эстонии

По словам эстонского дипломата, в случае такой угрозы официальный Брюссель должен конфисковать российские активы — юридическая возможность для этого есть.

Цахкна подчеркнул, что именно Евросоюз должен гарантировать, что даже если не будет единодушного решения, средства Путину не вернут.

Нельзя требовать деньги от наших налогоплательщиков на поддержку Украины, а не от России, которая является агрессором, — подчеркнул шеф эстонской дипломатии. Поделиться

На этом фоне глава МИД Эстонии предложил лишить Орбана права голоса, чтобы не допустить раскола внутри ЕС.