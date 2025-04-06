Ексглава МІ-6 б'є на сполох через плани Путіна, Трампа та Сі

Колишній глава МІ-6 Алекс Янгер попередив, що президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін мають намір розділити світ на сфери впливу, які змітають поняття про національний суверенітет у таких країнах, як Європа.

Ексглава МІ-6 закликає світ не ігнорувати нові загрози

За словами Янгера, Британії повинна зробити все можливе, щоб швидко та якісно переозброїтися і створити резерви.

Він дійшов висновку, що Путін не відмовився від намірів домінувати у Східній Європі та підірвати Захід.

Колишній глава МІ-6 закликає британців не ігнорувати той факт, що загроза з боку Росії — і її близькість до США — реальна.

Путін і Трамп разом зробили все можливе, щоб переконати нас у тому, що правила змінилися. Алекс Янгер Колишній глава МІ-6

На його переконання, до війни повинні готуватися усі британці, а не лише військові.