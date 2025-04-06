Экс-глава МИ-6 бьет тревогу из-за планов Путина, Трампа и Си
Категория
Мир
Дата публикации

Экс-глава МИ-6 бьет тревогу из-за планов Путина, Трампа и Си

Экс-глава МИ-6 призывает мир не игнорировать новые угрозы
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Источник:  The Independent

Бывший глава МИ-6 Алекс Янгер предупредил, что президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин намерены разделить мир на сферы влияния, сметающие понятие о национальном суверенитете в таких странах, как Европа.

Главные тезисы

  • Путин не отказался от намерений доминировать в Восточной Европе, что представляет реальную угрозу для британцев.
  • Все британцы должны готовиться к войне, а не только армия страны.

Экс-глава МИ-6 призывает мир не игнорировать новые угрозы

По словам Янгера, Великобритания должна сделать все возможное, чтобы быстро и качественно перевооружиться и создать резервы.

Он сделал вывод, что Путин не отказался от намерений доминировать в Восточной Европе и подорвать Запад.

Бывший глава МИ-6 призывает британцев не игнорировать тот факт, что угроза со стороны России — и ее близость к США — реальна.

Путин и Трамп вместе сделали все возможное, чтобы убедить нас в том, что правила изменились.

Алекс Янгер

Алекс Янгер

Бывший глава МИ-6

По его мнению, к войне должны готовиться все британцы, а не только военные.

Я думаю, нам удобнее думать об армии, как о футбольной команде Англии: они идут и делают свое дело там, а мы смотрим это по телевизору — так больше не может быть, — подчеркнул Янгер.

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