Экс-глава МИ-6 бьет тревогу из-за планов Путина, Трампа и Си

Бывший глава МИ-6 Алекс Янгер предупредил, что президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин намерены разделить мир на сферы влияния, сметающие понятие о национальном суверенитете в таких странах, как Европа.

Экс-глава МИ-6 призывает мир не игнорировать новые угрозы

По словам Янгера, Великобритания должна сделать все возможное, чтобы быстро и качественно перевооружиться и создать резервы.

Он сделал вывод, что Путин не отказался от намерений доминировать в Восточной Европе и подорвать Запад.

Бывший глава МИ-6 призывает британцев не игнорировать тот факт, что угроза со стороны России — и ее близость к США — реальна.

Путин и Трамп вместе сделали все возможное, чтобы убедить нас в том, что правила изменились. Алекс Янгер Бывший глава МИ-6

По его мнению, к войне должны готовиться все британцы, а не только военные.