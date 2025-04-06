"Это будет ужасно". В Польше озвучили предупреждение Трампу касательно Украины
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Политика
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"Это будет ужасно". В Польше озвучили предупреждение Трампу касательно Украины

В Польше призывают Трампа принимать правильные решения
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Источник:  Financial Times

Глава Белого дома Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если он и его команда признают претензии российского диктатора Владимира Путина на Крым и другие оккупированные территории Украины.

Главные тезисы

  • Признание украинских границ и отказ от признания аннексии Крыма очень важны для сохранения международного правопорядка.
  • Польша рассчитывает на то, что администрация Трампа не допустит этой исторической ошибки.

В Польше призывают Трампа принимать правильные решения

С заявлением по этому поводу выступил глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, который консультирует правительство Дональда Туска по вопросам Украины.

Он обратил внимание на то, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена "красная линия", если России позволят юридически признать своими оккупированные территории Украины.

По словам Коваля, нельзя игнорировать очевидную разницу между "временными решениями" по прекращению огня на фронте и исполнением российских ожиданий.

Он также подчеркнул, что если это создаст прецедент, позволяющий кремлевскому правителю Владимиру Путину расширять "имперскую Россию", то "это будет ужасно".

Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из главных гарантий сохранения мира в этом регионе, как свидетельствует наш исторический опыт, — добавил Коваль.

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