Глава Белого дома Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если он и его команда признают претензии российского диктатора Владимира Путина на Крым и другие оккупированные территории Украины.

В Польше призывают Трампа принимать правильные решения

С заявлением по этому поводу выступил глава польского Совета по сотрудничеству с Украиной, который консультирует правительство Дональда Туска по вопросам Украины.

Он обратил внимание на то, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена "красная линия", если России позволят юридически признать своими оккупированные территории Украины.

По словам Коваля, нельзя игнорировать очевидную разницу между "временными решениями" по прекращению огня на фронте и исполнением российских ожиданий.

Он также подчеркнул, что если это создаст прецедент, позволяющий кремлевскому правителю Владимиру Путину расширять "имперскую Россию", то "это будет ужасно".