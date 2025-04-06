В США отгремели около 1200 акций протеста против Трампа — видео

5 апреля по всей территории США и даже за пределами страны прошли массовые демонстрации, в ходе которых люди выражали свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа и его приспешника Илона Маска.

Часть американцев уже восстала против Трампа

Как утверждают организаторы акций протеста, около 150 групп активистов зарегистрировались для участия в демонстрациях под лозунгом "Руки прочь!".

По словам журналистов, в толпе можно было увидеть людей с украинскими флагами.

Вся наша страна под ударом, все наши институции, все то, что делает Америку такой, как она есть, — пожаловалась одна из протестующих на политику Трампа и его команды. Поделиться

В первую очередь участники демонстраций возмущены решениями новой администрации по увольнению федеральных работников, ликвидации целых агентств, депортации иммигрантов, уменьшению защиты для трансгендерных людей и сокращению федерального финансирования программ здравоохранения.

Люди в разных уголках США держали плакаты с надписями "Руки прочь от нашей демократии", "Руки прочь от нашего социального обеспечения" и "Равное включение разнообразия делает Америку сильной".

Согласно данным журналистов, во Флориде сотни людей провели демонстрацию в Палм-Бич-Гарденс, в нескольких километрах от гольф-клуба Трампа.