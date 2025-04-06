У США відгриміли близько 1200 акцій протесту проти Трампа — відео

5 квітня по всій території США та навіть за межами країни пройшли масові демонстрації, під час яких люди висловлювали свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа та його поплічника Ілона Маска.

Частина американців уже постала проти Трампа

Як стверджують організатори акцій протесту, близько 150 груп активістів зареєструвалися для участі в демонстраціях під гаслом "Руки геть!".

За словами журналістів, у натовпах можна було побачити людей з українськими стягами.

Вся наша країна зазнає під ударом, усі наші інституції, усе те, що робить Америку такою, якою вона є, — поскаржилася одна з протестувальниць на політику Трампа та його команди. Поширити

Насамперед учасники демонстрацій обурені рішеннями нової адміністрації щодо звільнення федеральних працівників, ліквідації цілих агентств, депортації іммігрантів, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров’я.

Люди у різних куточках США тримали плакати з написами "Руки геть від нашої демократії", "Руки геть від нашого соціального забезпечення" та "Рівне включення різноманітності робить Америку сильною".

Згідно з даними журналістів, у Флориді сотні людей провели демонстрацію в Палм-Біч-Гарденс, за кілька кілометрів від гольф-клубу Трампа.