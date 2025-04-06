У США відгриміли близько 1200 акцій протесту проти Трампа — відео

5 квітня по всій території США та навіть за межами країни пройшли масові демонстрації, під час яких люди висловлювали свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа та його поплічника Ілона Маска.
Головні тези:
- Учасники акцій висловлювали незгоду з рішеннями команди Трампа щодо звільнення держпрацівників, ліквідації агентств, депортації іммігрантів та іншими політичними кроками.
- Декілька сотень людей взяли участь в акціях біля гольф-клубу Трампа в Флориді, де в той момент перебував президент.
Частина американців уже постала проти Трампа
Як стверджують організатори акцій протесту, близько 150 груп активістів зареєструвалися для участі в демонстраціях під гаслом "Руки геть!".
За словами журналістів, у натовпах можна було побачити людей з українськими стягами.
Насамперед учасники демонстрацій обурені рішеннями нової адміністрації щодо звільнення федеральних працівників, ліквідації цілих агентств, депортації іммігрантів, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров’я.
Люди у різних куточках США тримали плакати з написами "Руки геть від нашої демократії", "Руки геть від нашого соціального забезпечення" та "Рівне включення різноманітності робить Америку сильною".
Згідно з даними журналістів, у Флориді сотні людей провели демонстрацію в Палм-Біч-Гарденс, за кілька кілометрів від гольф-клубу Трампа.
Варто зазначити, що сам президент США на той момент також знаходився у Флориді, де він зіграв у гольф у своєму клубі.
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