У США відгриміли близько 1200 акцій протесту проти Трампа — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У США відгриміли близько 1200 акцій протесту проти Трампа — відео

Частина американців уже постала проти Трампа
Джерело:  Associated Press

5 квітня по всій території США та навіть за межами країни пройшли масові демонстрації, під час яких люди висловлювали свою незгоду з політикою президента Дональда Трампа та його поплічника Ілона Маска.

Головні тези:

  • Учасники акцій висловлювали незгоду з рішеннями команди Трампа щодо звільнення держпрацівників, ліквідації агентств, депортації іммігрантів та іншими політичними кроками.
  • Декілька сотень людей взяли участь в акціях біля гольф-клубу Трампа в Флориді, де в той момент перебував президент.

Частина американців уже постала проти Трампа

Як стверджують організатори акцій протесту, близько 150 груп активістів зареєструвалися для участі в демонстраціях під гаслом "Руки геть!".

За словами журналістів, у натовпах можна було побачити людей з українськими стягами.

Вся наша країна зазнає під ударом, усі наші інституції, усе те, що робить Америку такою, якою вона є, — поскаржилася одна з протестувальниць на політику Трампа та його команди.

Насамперед учасники демонстрацій обурені рішеннями нової адміністрації щодо звільнення федеральних працівників, ліквідації цілих агентств, депортації іммігрантів, зменшення захисту для трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров’я.

Люди у різних куточках США тримали плакати з написами "Руки геть від нашої демократії", "Руки геть від нашого соціального забезпечення" та "Рівне включення різноманітності робить Америку сильною".

Згідно з даними журналістів, у Флориді сотні людей провели демонстрацію в Палм-Біч-Гарденс, за кілька кілометрів від гольф-клубу Трампа.

Варто зазначити, що сам президент США на той момент також знаходився у Флориді, де він зіграв у гольф у своєму клубі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Оточення радить Трампу почати шантажувати Путіна
Трамп повинен стати жорсткішим до Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У МВФ б'ють на сполох через нове рішення Трампа
У МВФ оцінили потенційні наслідки рішень Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп неумисне завдав удару по економіці Росії — які наслідки
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?