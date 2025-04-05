Трамп неумисне завдав удару по економіці Росії — які наслідки

Попри те, що президент США Дональд Трампа не вводив мита проти країни-агресорки Росії, вона все одно постраждала від рішень американського лідера.

Що відбувається з російською економікою

Аналітики звертають увагу на те, що на російських фондових біржах відбувся обвал після того, як президент США розпочав глобальну тарифну війну.

Важко ігнорувати той факт, що капіталізація компаній Московської біржі (MOEX) знизилася на 23,7 мільярда доларів.

Індекс MOEX Russia, який відстежує 43 найбільші публічні компанії Росії, втратив 8% протягом останніх кількох днів.

За словами експертів, це було наймасштабнішим падінням за останні 3 роки.

Зокрема просіли в ціні акції таких російських гігантів як "Сбербанк" (5,2%), "Газпром" (4,9%), металургійний і вугільний гігант "Мечел" (7%) і газова компанія "Новатек" (5,4%). Поширити

Аналітики озвучили прогноз, що тарифи з боку США, цілком можливо, спровокують охолодження світової економіки і скорочення попиту на нафту, а отже і цін на неї. Це також не може не вдарити по країні-агресорці.