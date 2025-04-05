Трамп неумисне завдав удару по економіці Росії — які наслідки

Попри те, що президент США Дональд Трампа не вводив мита проти країни-агресорки Росії, вона все одно постраждала від рішень американського лідера.
Головні тези:
- Рішення Трампа знизили капіталізацію компаній MOEX.
- Глобальна тарифна війна може спровокувати охолодження світової економіки та зменшення попиту на нафту, що підкосить економіку Росії.
Що відбувається з російською економікою
Аналітики звертають увагу на те, що на російських фондових біржах відбувся обвал після того, як президент США розпочав глобальну тарифну війну.
Важко ігнорувати той факт, що капіталізація компаній Московської біржі (MOEX) знизилася на 23,7 мільярда доларів.
Індекс MOEX Russia, який відстежує 43 найбільші публічні компанії Росії, втратив 8% протягом останніх кількох днів.
За словами експертів, це було наймасштабнішим падінням за останні 3 роки.
Аналітики озвучили прогноз, що тарифи з боку США, цілком можливо, спровокують охолодження світової економіки і скорочення попиту на нафту, а отже і цін на неї. Це також не може не вдарити по країні-агресорці.
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