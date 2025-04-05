"Руки геть!". Американці готові повстати проти Трампа та Маска

5 квітня у Штатах відбудуться близько 1200 демонстрацій проти політики президента президента США Дональда Трампа та керівника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска. На переконання організаторів, це можуть бути наймасштабніші протести після повернення республіканця у Білий дім.
Головні тези:
- Протести відбудуться у всіх 50 штатах, а також в інших країнах світу.
- Це буде потужний сигнал Трампу, що американці не погоджуються з порушенням демократії та соціальних стандартів.
Багато американців не підтримують політику Трампа
Організатори акцій протесту звертають увагу на те, що вони відбудуться під гаслом "Руки геть!".
Це буде ще одна можливість для критиків Трампа та Маска продемонструвати своє незгоду з кардинальними змінами у зовнішній та внутрішній політиці США.
З заявою з цього приводу уже виступив один з організаторів протестів, співзасновник організації Indivisible Езра Левін.
Що важливо розуміти, для участі в акціях протесту зареєструвалися близько 150 груп активістів.
За попередніми даними, події заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді, Британії, Франції, Німеччині, Мексиці та Португалії.
Одна з найбільших акцій протесту має пройти у Вашингтонському торговому центрі National Mall.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-