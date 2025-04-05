"Руки прочь!". Американцы готовы восстать против Трампа и Маска
Категория
Мир
Дата публикации

"Руки прочь!". Американцы готовы восстать против Трампа и Маска

Много американцев не поддерживают политику Трампа
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Источник:  Reuters

5 апреля в Штатах пройдут около 1200 демонстраций против политики президента президента США Дональда Трампа и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. По убеждению организаторов, это могут быть самые масштабные протесты после возвращения республиканца в Белый дом.

Главные тезисы

  • Протесты пройдут во всех 50 штатах, а также в других странах мира.
  • Это будет мощный сигнал для Трампа, что американцы не согласны с нарушением демократии и социальных стандартов.

Много американцев не поддерживают политику Трампа

Организаторы акций протеста обращают внимание на то, что они состоятся под лозунгом "Руки прочь!".

Это будет еще одна возможность для критиков Трампа и Маска продемонстрировать свое несогласие с кардинальными изменениями во внешней и внутренней политике США.

С заявлением на этот счет уже выступил один из организаторов протестов, соучредитель организации Indivisible Эзра Левин.

Эта огромная демонстрация посылает очень четкий сигнал Маску, Трампу, республиканцам в Конгрессе и всем их сторонникам, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей, — подчеркнул он.

Что важно понимать, для участия в акциях протеста зарегистрировано около 150 групп активистов.

По предварительным данным события запланированы во всех 50 штатах, а также в Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии.

Одна из самых больших акций протеста должна пройти в Вашингтонском торговом центре National Mall.

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