"Руки прочь!". Американцы готовы восстать против Трампа и Маска

5 апреля в Штатах пройдут около 1200 демонстраций против политики президента президента США Дональда Трампа и руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. По убеждению организаторов, это могут быть самые масштабные протесты после возвращения республиканца в Белый дом.
Главные тезисы
- Протесты пройдут во всех 50 штатах, а также в других странах мира.
- Это будет мощный сигнал для Трампа, что американцы не согласны с нарушением демократии и социальных стандартов.
Много американцев не поддерживают политику Трампа
Организаторы акций протеста обращают внимание на то, что они состоятся под лозунгом "Руки прочь!".
Это будет еще одна возможность для критиков Трампа и Маска продемонстрировать свое несогласие с кардинальными изменениями во внешней и внутренней политике США.
С заявлением на этот счет уже выступил один из организаторов протестов, соучредитель организации Indivisible Эзра Левин.
Что важно понимать, для участия в акциях протеста зарегистрировано около 150 групп активистов.
По предварительным данным события запланированы во всех 50 штатах, а также в Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии.
Одна из самых больших акций протеста должна пройти в Вашингтонском торговом центре National Mall.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-