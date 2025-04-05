Росія здійснює теракти в Європі за допомогою секс-іграшок
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Росія здійснює теракти в Європі за допомогою секс-іграшок

Що відомо про діяльність ГРУ у Європі
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters від своїх інсайдерів, російські спецслужби влаштували низку вибухів у країнах Європи, використовуючи для цього секс-іграшки.

Головні тези:

  • Теракти відбувалися на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі.
  • Це були наслідки злочинної діяльності Головного управління розвідки Росії.

Що відомо про діяльність ГРУ у Європі

Згідно з даними журналістів, влітку 2024 року на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі вибухнули три посилки.

Окрім того, вказано, що ще одну посилку з вибухівкою, яка не спрацювала, також виявили на складі у Варшаві.

За словами анонімних джерел, подушки, упаковані в посилки з косметикою і секс-іграшками, містили приховані саморобні запалювальні пристрої, виготовлені з коктейлю хімічних речовин, включаючи високореактивний магній.

Хімікати підпалювалися заздалегідь встановленими детонаторами, пристосованими до дешевих китайських електронних гаджетів, які використовуються для відстеження таких речей, як загублені ключі, а ефект посилювався тюбиками з косметикою, які виглядали як косметичні засоби, але насправді містили гель, виготовлений з легкозаймистих сполук, включаючи нітрометан.

Що важливо розуміти, провадження у цій справі стосується злочинної діяльності, інспірованої російським ГРУ (Головне управління розвідки Росії, — ред).

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