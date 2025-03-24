Поширювали дезінформацію про Україну. Розвідка Австрії викрила групу російських шпигунів
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Поширювали дезінформацію про Україну. Розвідка Австрії викрила групу російських шпигунів

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Джерело:  Укрінформ

Управління державного захисту та розвідки (DSN) Австрії викрило масштабну російську дезінформаційну кампанію в країні, спрямовану на маніпулювання громадською та політичною думкою в інтересах РФ та на шкоду Україні.

Головні тези:

  • Розвідка Австрії виявила російську дезінформаційну кампанію, спрямовану на маніпулювання громадською та політичною думкою на користь РФ та проти України.
  • Група російських шпигунів активно діяла в медіапросторі, в Інтернеті та здійснювала офлайн-акції з метою формування проросійських настроїв в Австрії.
  • Осередок використовував проукраїнські активістські маски, але його дії були спрямовані на дезінформацію та маніпулювання громадською думкою.

Росія вела масштабну кампанію дезінформації проти України в Австрії

Про це повідомило 24 березня Міністерство внутрішніх справ Австрії.

У зв’язку зі шпигунськими обвинуваченнями, висунутими громадянці Болгарії, слідчі Управління державного захисту та розвідки (DSN) виявили масштабну російську дезінформаційну кампанію в Австрії. Громадянку Болгарії підозрюють у шпигунстві на користь Росії, а також у ключовій ролі в реалізації операції з дезінформації, яка координувалася з території РФ. Мета цієї прихованої кампанії полягала у маніпулюванні громадською та політичною думкою в інтересах Росії та на шкоду Україні.

DSN стало відомо про цю операцію російських спецслужб завдяки аналізу носіїв інформації під час обшуку будинку підозрюваної громадянки Болгарії в грудні минулого року.

Негайно розпочате розслідування показало, що вже за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була активована група, яка працювала на російську розвідку. На початку 2022 року цей осередок почав планувати широкомасштабну дезінформаційну кампанію в німецькомовних країнах з особливим фокусом на Австрію.

Безпосередньою метою цього дезінформаційного осередку було цілеспрямованими діями вплинути на громадську думку, негативно налаштовану проти України та Президента Володимира Зеленського в умовах війни, і таким чином — на більш високому рівні — сформувати проросійські настрої. Для цього вони вдавалися до діяльності в медіапросторі, в інтернеті, а також до офлайн-акцій, таких як наклейки або графіті.

За даними відомства, візуальний і контентний дизайн акцій, які проводили російські агенти, "мав на меті створити враження, що їхніми авторами і творцями є проукраїнські активісти".

З погляду змісту, фактичні автори вдавалися до творчих і мовних мотивів, які відразу відкидалися широкою громадськістю, насамперед правоекстремістської символіки та націоналістичних висловлювань і шифрів.

Аналіз вилучених носіїв інформації у підозрюваної виявив детальні плани керованого з Росії осередку на основі чат-повідомлень.

Підозрювана, як вважається, відіграла в цьому значну роль. За наявною інформацією, вона була контактною особою в рамках розвідувальної діяльності, отримувала пакунки з матеріалами для акцій, а також, вочевидь, була уповноважена російськими спецслужбами на їх розповсюдження в Німеччині та Австрії.

Затримана громадянка Болгарії документувала здійснені акції, а ці звіти надсилала спільникам, які перебували в Росії та Великій Британії. Вона зізналася у тому, що, зокрема, у 2022 році активно працювала на користь викритої дезінформаційної групи.

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