Російські шпигуни маскуються під студентів у Словенії — подробиці від WSJ

Влада Словенії підозрює, що РФ засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів".

Росія направляє до Словенії шпигунів під виглядом “студентів”

Незвичайний приплив студентів із РФ в університети Словенії почався два роки тому і збігся в часі з масовою висилкою з Європи дипломатичних співробітників, яких запідозрили у шпигунській діяльності.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Тому влада Словенії вважає, що РФ після такого кроку зіткнулася з неможливістю використовувати колишні канали відправки шпигунів до Європи. При цьому Кремль вирішив компенсувати нестачу своїх шпигунів у Словенії за допомогою відправки в країну "студентів", багатьом із яких по 40-50 років.

Уже в березні уряд Словенії вирішив депортувати з країни щонайменше вісім студентів з РФ, а причиною цього стало поширення проросійської пропаганди.

Видання вказує, що наприкінці 2022 року в місті Любляна затримали офіцерів Служби зовнішньої розвідки РФ Артема та Анну Дульцевих, які за легендою представлялися громадянами Аргентини. Поширити

Журналісти уточнили, що сімейна пара легалізувалася в країні ще задовго до вторгнення РФ, але викриттям словенські спецслужби зайнялися вже під час війни в Україні.

У 2022 році пара також почала шпигувати за діяльністю Агентства ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики, тому їх вирішили затримати.

Родині Дульцевих загрожує до восьми років позбавлення волі, а в колонії вони вже провели 18 місяців. При цьому WSJ вказує, що російських агентів можуть обміняти, цим питанням був стурбований колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Росіяни переймають тактику Ірану

За словами джерел, завербовані росіянами терористи відповідальні за серію атак у Західній Європі та США за останні шість місяців. Стверджується, що їх вербують "таємні офіцери ГРУ" та учасники "Групи Вагнера".

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на свої джерела в розвідці.

ГРУ розвиває мережу правих терористів для розгортання проти цілей НАТО. Ці атаки вже відбуваються і тривають деякий час у різних країнах НАТО. Зараз розвідувальні служби активно попереджають свої уряди, що загроза дуже реальна. Праві екстремісти стають ціллю [російських вербувальників], тому що вони є групою в політичному спектрі, яка є проросійською, пропутінською та дуже жорстокою. Поширити

Зазначається, що Кремль був змушений перейти до тактики, подібної до тієї, яку використовує Іран — залучення організованих злочинних угруповань до здійснення терористичних атак.