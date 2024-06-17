Російські шпигуни маскуються під студентів у Словенії — подробиці від WSJ

Влада Словенії підозрює, що РФ засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих "студентів".
Головні тези:
- У Словенії виявлені російські шпигуни, які під виглядом студентів втручаються у діяльність країни.
- Російські агенти підхопили тактику Ірану та вербують терористів для атак у Західній Європі та США.
- За даними розвідки, ГРУ розвиває мережу правих терористів для атак на об'єкти НАТО.
- Атаки правих терористів вже відбуваються в різних країнах НАТО, що становить серйозну загрозу для безпеки.
- Кремль змушений використовувати тактику, схожу на іранську, залучаючи організовані злочинні угруповання до терористичних атак.
Росія направляє до Словенії шпигунів під виглядом “студентів”
Незвичайний приплив студентів із РФ в університети Словенії почався два роки тому і збігся в часі з масовою висилкою з Європи дипломатичних співробітників, яких запідозрили у шпигунській діяльності.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Тому влада Словенії вважає, що РФ після такого кроку зіткнулася з неможливістю використовувати колишні канали відправки шпигунів до Європи. При цьому Кремль вирішив компенсувати нестачу своїх шпигунів у Словенії за допомогою відправки в країну "студентів", багатьом із яких по 40-50 років.
Уже в березні уряд Словенії вирішив депортувати з країни щонайменше вісім студентів з РФ, а причиною цього стало поширення проросійської пропаганди.
Журналісти уточнили, що сімейна пара легалізувалася в країні ще задовго до вторгнення РФ, але викриттям словенські спецслужби зайнялися вже під час війни в Україні.
У 2022 році пара також почала шпигувати за діяльністю Агентства ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики, тому їх вирішили затримати.
Родині Дульцевих загрожує до восьми років позбавлення волі, а в колонії вони вже провели 18 місяців. При цьому WSJ вказує, що російських агентів можуть обміняти, цим питанням був стурбований колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.
Росіяни переймають тактику Ірану
За словами джерел, завербовані росіянами терористи відповідальні за серію атак у Західній Європі та США за останні шість місяців. Стверджується, що їх вербують "таємні офіцери ГРУ" та учасники "Групи Вагнера".
Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на свої джерела в розвідці.
Зазначається, що Кремль був змушений перейти до тактики, подібної до тієї, яку використовує Іран — залучення організованих злочинних угруповань до здійснення терористичних атак.
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