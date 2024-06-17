Российские шпионы маскируются под студентов в Словении — подробности от WSJ

Власти Словении подозревают, что РФ ссылает в их страну шпионов. Речь идет о массовом притоке взрослых "студентов".

Россия направляет в Словению шпионов под видом "студентов"

Необычный приток студентов из РФ в университеты Словении начался два года назад и совпал с массовой высылкой из Европы дипломатических сотрудников, заподозренных в шпионской деятельности.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поэтому власти Словении считают, что РФ после такого шага столкнулась с невозможностью использовать бывшие каналы отправки шпионов в Европу. При этом Кремль решил компенсировать нехватку своих шпионов в Словении посредством отправки в страну "студентов", многим из которых по 40-50 лет.

Уже в марте правительство Словении решило депортировать из страны по меньшей мере восемь студентов из РФ, а причиной тому стало распространение пророссийской пропаганды.

Издание указывает, что в конце 2022 года в городе Любляна задержали офицеров Службы внешней разведки РФ Артема и Анну Дульцовых, по легенде представлявшихся гражданами Аргентины. Поделиться

Журналисты уточнили, что семейная пара легализовалась в стране еще задолго до вторжения РФ, но разоблачением словенских спецслужб занялись уже во время войны в Украине.

В 2022 году пара также начала шпионить за деятельностью Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, поэтому их решили задержать.

Семье Дульцовых грозит до восьми лет лишения свободы, а в колонии они уже провели 18 месяцев. При этом WSJ указывает, что российских агентов могут обменять, этим вопросом был озабочен бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Россияне перенимают тактику Ирана

По словам источников, завербованные россиянами террористы ответственны за серию атак в Западной Европе и США за последние шесть месяцев. Утверждается, что их вербуют "тайные офицеры ГРУ" и участники "Группы Вагнера".

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в разведке.

ГРУ развивает сеть правых террористов для развертывания против целей НАТО. Эти атаки уже проходят и продолжаются некоторое время в разных странах НАТО. Сейчас разведывательные службы активно предупреждают свои правительства, что угроза очень реальна. Правые экстремисты становятся целью [российских вербовщиков], потому что они являются группой в политическом спектре, пророссийской, пропутинской и очень жестокой. Поделиться

Отмечается, что Кремль вынужден был перейти к тактике, подобной той, которую использует Иран — привлечению организованных преступных группировок к совершению террористических атак.