Российские шпионы маскируются под студентов в Словении — подробности от WSJ

Власти Словении подозревают, что РФ ссылает в их страну шпионов. Речь идет о массовом притоке взрослых "студентов".
Главные тезисы
- Массовый приток “студентов” из России в университеты Словении вызывает подозрения в шпионской деятельности, власти высылают поддельных “студентов” из страны.
- Российские агенты перенимают тактику Ирана, вербуют террористов для атак в Западной Европе и США, действуют под видом студентов.
- ГРУ развивает сеть правых террористов для атак на объекты НАТО, угроза безопасности для разных стран НАТО становится все более реальной.
- Российские шпионы, в том числе семейная пара Дульцовых, разоблачены в Словении, грозит лишение свободы и обмен агентами.
- Кремль вынужден использовать тактику привлечения организованных преступных группировок к террористическим атакам, уровень активности российских агентов вызывает серьезные опасения.
Россия направляет в Словению шпионов под видом "студентов"
Необычный приток студентов из РФ в университеты Словении начался два года назад и совпал с массовой высылкой из Европы дипломатических сотрудников, заподозренных в шпионской деятельности.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Поэтому власти Словении считают, что РФ после такого шага столкнулась с невозможностью использовать бывшие каналы отправки шпионов в Европу. При этом Кремль решил компенсировать нехватку своих шпионов в Словении посредством отправки в страну "студентов", многим из которых по 40-50 лет.
Уже в марте правительство Словении решило депортировать из страны по меньшей мере восемь студентов из РФ, а причиной тому стало распространение пророссийской пропаганды.
Журналисты уточнили, что семейная пара легализовалась в стране еще задолго до вторжения РФ, но разоблачением словенских спецслужб занялись уже во время войны в Украине.
В 2022 году пара также начала шпионить за деятельностью Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, поэтому их решили задержать.
Семье Дульцовых грозит до восьми лет лишения свободы, а в колонии они уже провели 18 месяцев. При этом WSJ указывает, что российских агентов могут обменять, этим вопросом был озабочен бывший секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Россияне перенимают тактику Ирана
По словам источников, завербованные россиянами террористы ответственны за серию атак в Западной Европе и США за последние шесть месяцев. Утверждается, что их вербуют "тайные офицеры ГРУ" и участники "Группы Вагнера".
Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в разведке.
Отмечается, что Кремль вынужден был перейти к тактике, подобной той, которую использует Иран — привлечению организованных преступных группировок к совершению террористических атак.
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