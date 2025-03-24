Распространяли дезинформацию об Украине. Разведка Австрии разоблачила группу российских шпионов

Управление государственной защиты и разведки (DSN) Австрии разоблачило масштабную российскую дезинформационную кампанию в стране, направленную на манипулирование общественным и политическим мнением в интересах РФ и в ущерб Украине.

Россия вела масштабную кампанию по дезинформации против Украины в Австрии

Об этом сообщило 24 марта Министерство внутренних дел Австрии.

В связи со шпионскими обвинениями, выдвинутыми гражданами Болгарии, следователи Управления государственной защиты и разведки (DSN) обнаружили масштабную российскую дезинформационную кампанию в Австрии. Гражданку Болгарии подозревают в шпионаже в пользу России, а также в ключевой роли в реализации координировавшейся с территории РФ операции по дезинформации. Цель этой скрытой кампании заключалась в манипулировании общественным и политическим мнением в интересах России и в ущерб Украине.

DSN стало известно об этой операции российских спецслужб благодаря анализу носителей информации при обыске дома подозреваемой гражданки Болгарии в декабре прошлого года.

Немедленно начатое расследование показало, что уже через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину была активирована группа, работавшая на российскую разведку. В начале 2022 года этот центр начал планировать широкомасштабную дезинформационную кампанию в немецкоязычных странах с особым фокусом на Австрию.

Непосредственной целью этого дезинформационного центра было целенаправленными действиями повлиять на общественное мнение, негативно настроенное против Украины и Президента Владимира Зеленского в условиях войны, и таким образом — на более высоком уровне — сформировать пророссийские настроения. Для этого они прибегали к деятельности в медиапространстве, в интернете, а также к офлайн-акциям, таким как наклейки или граффити. Поделиться

По данным ведомства, визуальный и контентный дизайн акций, которые проводили российские агенты, "имели целью создать впечатление, что их авторами и создателями являются проукраинские активисты".

С точки зрения содержания фактические авторы прибегали к творческим и языковым мотивам, которые сразу отвергались широкой общественностью, прежде всего правоэкстремистской символики и националистических высказываний и шифров.

Анализ изъятых носителей информации у подозреваемой выявил детальные планы управляемой из России ячейки на основе чат-сообщений.

Подозреваемая, как считается, сыграла в этом значительную роль. По имеющейся информации, она была контактным лицом в рамках разведывательной деятельности, получала свертки с материалами для акций, а также, очевидно, была уполномочена российскими спецслужбами на их распространение в Германии и Австрии. Поделиться

Задержанная гражданка Болгарии документировала акции, а эти отчеты присылала сообщникам, которые находились в России и Великобритании. Она призналась в том, что, в частности, в 2022 году активно работала в пользу разоблаченной дезинформационной группы.