Влада Грузії остаточно ухвалила проросійський закон про "іноагентів" — у ЄС відреагували

Парламент "Грузинської мрії" 1 квітня остаточно ухвалив новий закон про "іноагентів", розроблений на основі американського закону FARA, проте аналог Тбілісі спрямований проти незалежних ЗМІ та громадських організацій. У ЄС розкритикували документ.
Головні тези:
- Проголосований Грузією закон про іноагентів схожий на американський FARA, однак спрямований на обмеження незалежних ЗМІ та громадських організацій.
- Повернення до закону про зраду батьківщини та виключення поняття “гендера” з законодавства — ключові моменти рішень влади.
- ЄС рішуче реагує на проросійське лобіювання в Грузії, наголошуючи на загрозах для демократії та свободи слова у країні.
В ЄС розкритикували ухвалений у Грузії закон про “іноагентів”
Парламент Грузії прийняв поправки до закону "Про мовлення", згідно з якими іноземне фінансування мовників буде заборонене, а контроль за діяльністю журналістів посилений.
До кримінального кодексу Грузії також повернули статтю про зраду батьківщини, яку скасували у 2007 році. Вона визначала поняття "державна зрада", але тепер перейменована на "зраду батьківщини".
Грузинські парламентарі виключили поняття "гендер" з 15 чинних законів: формулювання "гендерна рівність" змінено на "рівність чоловіків та жінок", коли "гендерна ідентичність" буде виключена із законодавства.
Також скасована обовʼязкова участь неурядових організацій у законодавчому процесі. Це рішення "Грузинська мрія" пояснила діяльністю неурядових організацій, яка є "антидемократичною" та "підривною".
Однак участь третього сектору була однією з ключових вимог ЄС в рамках підготовки до вступу Грузії до Європейського Союзу.
Акт про реєстрацію іноземних агентів" набуде чинності через 60 днів після підписання "обраним" президентом Міхеїлом Кавелашвілі, коли інші поправки — негайно після підписання.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикували новий ухвалений "Грузинською мрією" документ про "іноагентів", підкресливши, що закони "загрожують виживанню громадянського суспільства та незалежних медіа, згортають захист прав людини, надмірно обмежують основні свободи та підривають демократичний процес ухвалення рішень".
Також Каллас і Кос наголосили, що нові закони "ще більше підривають основи демократії в Грузії" та "принципово несумісні з цінностями ЄС щодо демократії, верховенства права та плюралізму ЗМІ".
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