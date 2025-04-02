Власти Грузии окончательно приняли пророссийский закон об "иноагентах" — в ЕС отреагировали

Парламент "Грузинской мечты" 1 апреля окончательно принял новый закон об "иноагентах", разработанный на основе американского закона FARA, однако аналог Тбилиси направлен против независимых СМИ и общественных организаций. В ЕС раскритиковали документ.

В ЕС раскритиковали принятый в Грузии закон об "иноагентах"

Парламент Грузии принял поправки к закону "О речи", согласно которым иностранное финансирование вещателей будет запрещено, а контроль за деятельностью журналистов ужесточен.

В то же время "Грузинская мечта" приняла "Акт о регистрации иностранных агентов" — аналог закона США FARА, однако в отличие от варианта американцев грузинский закон направлен против независимых общественных организаций и медиа. Поделиться

В Уголовный кодекс Грузии также вернули статью об измене родины, отмененную в 2007 году. Она определяла понятие "государственная измена", но теперь переименована в "измену родины".

Грузинские парламентарии исключили понятие "гендер" из 15 действующих законов: формулировка "гендерное равенство" изменена на "равенство мужчин и женщин", когда "гендерная идентичность" будет исключена из законодательства.

Также упразднено обязательное участие неправительственных организаций в законодательном процессе. Это решение "Грузинская мечта" объяснила деятельностью неправительственных организаций, которая является "антидемократической" и "взрывной".

Однако участие третьего сектора было одним из ключевых требований ЕС в рамках подготовки к вступлению Грузии в Европейский Союз.

Акт о регистрации иностранных агентов вступает в силу через 60 дней после подписания "избранным" президентом Михеилом Кавелашвили, когда другие поправки — немедленно после подписания.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый принятый "Грузинской мечтой" документ об "иноагентах", подчеркнув, что законы "угрожают выживанию гражданского общества и независимых медиа, сворачивают защиту прав человека, чрезмерно ограничивают основные свободы и поддерживают основные свободы".

Возвращение Грузии на путь вступления в ЕС полностью в руках властей страны. Европейский Союз по-прежнему готов поддерживать европейские стремления грузинского народа и все усилия, направленные на демократическое, стабильное и европейское будущее Грузии, говорится в заявлении Европейской службы внешних дел. Поделиться

Также Каллас и Кос подчеркнули, что новые законы "еще больше подрывают основы демократии в Грузии" и "принципиально несовместимы с ценностями ЕС по демократии, верховенству права и плюрализму СМИ".