Парламент "Грузинской мечты" 1 апреля окончательно принял новый закон об "иноагентах", разработанный на основе американского закона FARA, однако аналог Тбилиси направлен против независимых СМИ и общественных организаций. В ЕС раскритиковали документ.
Главные тезисы
- Принятый в Грузии закон об “иноагентах” направлен против независимых СМИ и общественных организаций, вызвав критику со стороны ЕС.
- Возвращение к закону об измене родины и исключение понятия 'гендера' из законодательства стали ключевыми моментами принятых решений властей Грузии.
- Европейский Союз реагирует решительно на пророссийское лоббирование в Грузии, выражая беспокойство по поводу угроз демократии и свободе слова в стране.
В ЕС раскритиковали принятый в Грузии закон об "иноагентах"
Парламент Грузии принял поправки к закону "О речи", согласно которым иностранное финансирование вещателей будет запрещено, а контроль за деятельностью журналистов ужесточен.
В Уголовный кодекс Грузии также вернули статью об измене родины, отмененную в 2007 году. Она определяла понятие "государственная измена", но теперь переименована в "измену родины".
Грузинские парламентарии исключили понятие "гендер" из 15 действующих законов: формулировка "гендерное равенство" изменена на "равенство мужчин и женщин", когда "гендерная идентичность" будет исключена из законодательства.
Также упразднено обязательное участие неправительственных организаций в законодательном процессе. Это решение "Грузинская мечта" объяснила деятельностью неправительственных организаций, которая является "антидемократической" и "взрывной".
Однако участие третьего сектора было одним из ключевых требований ЕС в рамках подготовки к вступлению Грузии в Европейский Союз.
Акт о регистрации иностранных агентов вступает в силу через 60 дней после подписания "избранным" президентом Михеилом Кавелашвили, когда другие поправки — немедленно после подписания.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковали новый принятый "Грузинской мечтой" документ об "иноагентах", подчеркнув, что законы "угрожают выживанию гражданского общества и независимых медиа, сворачивают защиту прав человека, чрезмерно ограничивают основные свободы и поддерживают основные свободы".
Также Каллас и Кос подчеркнули, что новые законы "еще больше подрывают основы демократии в Грузии" и "принципиально несовместимы с ценностями ЕС по демократии, верховенству права и плюрализму СМИ".
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