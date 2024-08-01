В Грузии начал действовать пророссийский закон об "иноагентах". Что это значит

В Грузии заработал реестр для регистрации финансируемых из-за границы неправительственных организаций и СМИ, созданный на основе закона об "иноагентах".

Как будет работать закон об "иноагентах" в Грузии

Закон обязывает регистрироваться в реестре НПО и СМИ, более 20% финансирования которых из-за рубежа. Их объявляют "организациями, отстаивающими интересы иностранной силы".

На регистрацию у организаций есть один месяц, до 1 сентября.

После Минюст начнет мониторинг с целью выявления уклонившихся — пока неясно, как это будет происходить.

До 1 января 2025 г. организации должны предоставить Минюсту декларации о доходах за 2023 год. После 1 января — опубликовать данные об источнике и целях финансирования на 2024 год.

За нерегистрацию и неподачу декларации предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари — это примерно 371 000 грн. Впоследствии за каждый месяц просрочка будет взиматься еще по 20 тысяч лари.

Грузинский закон об "иноагентах"

Несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили, 28 мая парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически его принимая.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных партнеров и спровоцировал массовые протесты в грузинском обществе, ведь этот закон фактически является копией аналогичного действующего в России закона.

Лидеры ЕС после саммита Европейского совета решили приостановить вступление Грузии в экономически-политический блок.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на проходящей в Тбилиси международной конференции "Расширение ЕС — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС".

По его словам, в ЕС решили заморозить 30 млн евро, предназначенных в поддержку Грузии в сфере обороны.

Кроме того, Соединенные Штаты решили приостановить предоставление Грузии части помощи.