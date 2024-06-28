Пророссийский закон об "иноагентах" фактически остановил вступление Грузии в ЕС

Из-за действий грузинских властей, в частности, принятия закона об «иноагентах», процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.
Главные тезисы
- Евросовет выразил серьезное беспокойство по поводу действий грузинских властей и их отступления от рекомендаций по получению статуса кандидата на членство в ЕС.
- Брюссель рассматривает возможные меры в ответ на действия правящей партии 'Грузинская мечта', которые могут включать прекращение финансирования сил безопасности и другие санкции.
- Закон об “иноагентах” в Грузии аналогичен российскому закону и вызывает угрозу для представителей гражданского общества, политиков и журналистов.
- Рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС зависят от проведения необходимых реформ в стране.
Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен
В Евросовете заявили о «серьезном беспокойстве» последними событиями в Грузии, а принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» назвали отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии по получению статуса кандидата на членство в ЕС.
Брюссель также отмечает, что в Грузии растет количество случаев устрашения, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов.
Страны ЕС сейчас обдумывают свой ответ на шаги правящей партии «Грузинская мечта», отмечает AFP.
Первоначальные шаги, обсуждаемые министрами, могут включать прекращение финансирования сил безопасности Грузии, сокращение государственного финансирования или разрыв контактов на высоком уровне.
Что этому предшествовало
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, и в декабре 2023 года приобрела статус кандидата. Следующим шагом должна стать рекомендация Еврокомиссии правительствам стран ЕС о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, но это зависит от ряда реформ.
В Брюсселе четко дали понять: если закон об «иноагентах» будет принят, рекомендации не будет. А его приняли — 3 июня спикер парламента Грузии подписал закон, несмотря на вето президентки страны Саломе Зурабишвили.
Этот закон фактически является аналогом российского закона об «иноагентах».
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