Пророссийский закон об "иноагентах" фактически остановил вступление Грузии в ЕС

Из-за действий грузинских властей, в частности, принятия закона об «иноагентах», процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.

Процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен

В Евросовете заявили о «серьезном беспокойстве» последними событиями в Грузии, а принятый закон «О прозрачности иностранного влияния» назвали отступлением от шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии по получению статуса кандидата на членство в ЕС.

Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения, изменив нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто приводит к остановке процесса вступления, подчеркнули в ведомстве. Поделиться

Брюссель также отмечает, что в Грузии растет количество случаев устрашения, угроз и физических нападений на представителей гражданского общества, политических лидеров, общественных активистов и журналистов.

Страны ЕС сейчас обдумывают свой ответ на шаги правящей партии «Грузинская мечта», отмечает AFP.

Первоначальные шаги, обсуждаемые министрами, могут включать прекращение финансирования сил безопасности Грузии, сокращение государственного финансирования или разрыв контактов на высоком уровне.

Что этому предшествовало

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, и в декабре 2023 года приобрела статус кандидата. Следующим шагом должна стать рекомендация Еврокомиссии правительствам стран ЕС о начале переговоров по вступлению Грузии в ЕС, но это зависит от ряда реформ.

В Брюсселе четко дали понять: если закон об «иноагентах» будет принят, рекомендации не будет. А его приняли — 3 июня спикер парламента Грузии подписал закон, несмотря на вето президентки страны Саломе Зурабишвили.

Этот закон фактически является аналогом российского закона об «иноагентах».