Проросійський закон про "іноагентів" фактично зупинив вступ Грузії до ЄС — Єврорада

Через дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про «іноагентів», процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинений.

Процес вступу Грузії в ЄС де-факто зупинений

У Єврораді заявили про «серйозне занепокоєння» останніми подіями в Грузії, а ухвалений закон «Про прозорість іноземного впливу» назвали відступом від кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії щодо отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Європейська рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри, змінивши нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу, — наголосили у відомстві. Поширити

Брюссель також зазначає, що в Грузії зростає кількість випадків залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів.

Країни ЄС зараз обмірковують свою відповідь на кроки владної партії «Грузинська мрія», зазначає AFP.

Початкові кроки, які обговорюють міністри, можуть включати припинення фінансування сил безпеки Грузії, скорочення державного фінансування або розрив контактів на високому рівні.

Що цьому передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата. Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ.

У Брюсселі чітко дали зрозуміти: якщо закон про «іноагентів» ухвалять, рекомендації не буде. А його таки ухвалили — 3 червня спікер парламенту Грузії підписав закон, попри вето президентки країни Саломе Зурабішвілі.

Цей закон фактично є аналогом російського закону про «іноагентів».