Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 июля заявила, что обжалует закон об "иноагентах" в конституционном суде.
Главные тезисы
- Президент Грузии обжалует закон об “иноагентах” в суде, считая его несовместимым с конституцией.
- Евросоюз замораживает помощь для Грузии из-за закона об “иноагентах”.
- Закон об “иноагентах” вызвал критику и протесты в грузинском обществе.
- Россия теряет контроль над Грузией, что открывает новые возможности для страны
- Предстоящие выборы в Грузии могут изменить политическую картину и приблизить страну к НАТО и Евросоюзу.
Зурабишвили обжалует закон об "иноагентах"
Зурабишвили считает, что закон об "иноагентах" антинационален и несовместим с конституцией.
Если Конституционный суд примет жалобу президента, Эка Беселия будет защищать интересы Зурабишвили.
Она добавила, что суду не следует использовать летний период в качестве повода отложить рассмотрение дела, поскольку сроки имеют большое значение и этого решения ждет вся страна.
В иске содержится требование приостановить действие нормы до того, как Конституционный суд, по сути, решит этот спор, то есть на нормативном заседании, на начальном этапе, а действие этого закона приостанавливается.
Грузинский закон об "иноагентах"
Несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили, 28 мая парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически его принимая. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных партнеров и спровоцировал массовые протесты в грузинском обществе, ведь этот закон фактически является копией аналогичного действующего в России закона.
Лидеры ЕС после саммита Европейского совета решили приостановить вступление Грузии в экономически-политический блок.
Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на проходящей в Тбилиси международной конференции "Расширение ЕС — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС".
По его словам, в ЕС решили заморозить 30 млн евро, предназначенных в поддержку Грузии в сфере обороны.
И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге.
Россия постепенно теряет контроль над Грузией
Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.
По словам защитника, реалии жизни в Грузии пока таковы, что разные поколения говорят на разных языках.
Ратти "Викинг" Бурдули обращает внимание на то, что уже через несколько месяцев в Грузии начнутся очень важные выборы. Именно они дают шанс на смену действующему пророссийскому правительству. Кроме того, появится больше возможностей для вступления в НАТО и Евросоюз.
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