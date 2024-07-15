Зурабишвили обжалует закон об "иноагентах"

Зурабишвили считает, что закон об "иноагентах" антинационален и несовместим с конституцией.

Если Конституционный суд примет жалобу президента, Эка Беселия будет защищать интересы Зурабишвили.

Сегодня иск будет направлен в суд, и я надеюсь, что скоро будет назначено судебное заседание, что это дело и этот иск будут рассмотрены быстро, потому что время очень важно. Как будет представлен в этом процессе президент, мы увидим, однако он реально участвует в этом процессе и, естественно, снизит усилия, чтобы избежать того большого вреда, который этот закон нанес стране. Поделиться

Она добавила, что суду не следует использовать летний период в качестве повода отложить рассмотрение дела, поскольку сроки имеют большое значение и этого решения ждет вся страна.

В иске содержится требование приостановить действие нормы до того, как Конституционный суд, по сути, решит этот спор, то есть на нормативном заседании, на начальном этапе, а действие этого закона приостанавливается.

Грузинский закон об "иноагентах"

Несмотря на вето президента Саломе Зурабишвили, 28 мая парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния", фактически его принимая. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны западных партнеров и спровоцировал массовые протесты в грузинском обществе, ведь этот закон фактически является копией аналогичного действующего в России закона.

Лидеры ЕС после саммита Европейского совета решили приостановить вступление Грузии в экономически-политический блок.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на проходящей в Тбилиси международной конференции "Расширение ЕС — геополитическая необходимость и дальнейшие шаги для стран-кандидатов в ЕС".

По его словам, в ЕС решили заморозить 30 млн евро, предназначенных в поддержку Грузии в сфере обороны.

И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся перевести эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Россия постепенно теряет контроль над Грузией

Как заявил воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA, всем грузинам следует осознать, что Россия снова начнет вторжение в их страну, чтобы помешать ее движению в Евросоюз и НАТО.

По словам защитника, реалии жизни в Грузии пока таковы, что разные поколения говорят на разных языках.

Поколения моих родителей — они были рождены в Советском Союзе — все говорят по-русски. Мое поколение в школе уже изучало английский и французский. Был выбор. И в Грузии ни один бизнес не делают по-русски. Никакого официального документа не существует на русском. Никто ее не использует. Все наши медиа, либо на английском, либо на грузинском. Поэтому русский очень ненужный язык в Грузии сейчас. Поделиться

Ратти "Викинг" Бурдули обращает внимание на то, что уже через несколько месяцев в Грузии начнутся очень важные выборы. Именно они дают шанс на смену действующему пророссийскому правительству. Кроме того, появится больше возможностей для вступления в НАТО и Евросоюз.