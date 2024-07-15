Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить у суді закон про "іноагентів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 15 липня заявила, що оскаржить закон про "іноагентів" у конституційному суді.
Головні тези:
- Президентка Грузії Зурабішвілі проти закону про “іноагентів” і заявляє про його несумісність з конституцією.
- Євросоюз заморожує допомогу для Грузії через закон про “іноагентів”.
- Наближаються важливі вибори в Грузії, які можуть визначити подальший шлях країни у геополітичному контексті.
Зурабішвілі оскаржить закон про “іноагентів”
Зурабішвілі вважає, що закон про "іноагентів" антинаціональний і несумісний із конституцією.
Якщо Конституційний суд прийме скаргу президента, Ека Беселія захищатиме інтереси Зурабішвілі.
Вона додала, що суду не слід використовувати літній період як привід відкласти розгляд справи, оскільки строки мають велике значення і цього рішення чекає вся країна.
У позові міститься вимога призупинити дію норми до того, як Конституційний суд по суті вирішить цей спір, тобто на нормативному засіданні, на початковому етапі, а дія цього закону призупиняється.
Грузинський закон про "іноагентів"
Попри вето президента Саломе Зурабішвілі, 28 травня парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично його ухвалюючи. Цей крок викликав різку критику з боку західних партнерів та спровокував масові протести у грузинському суспільстві, адже цей закон фактично є копією аналогічного закону, який діє в Росії.
Лідери ЄС після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку.
Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, "Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС".
За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.
І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.
Росія поступово втрачає контроль над Грузією
Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.
За словами захисника, реалії життя в Грузії наразі такі, що різні покоління говорять різними мовами.
Ратті "Вікінг" Бурдулі звертає увагу на те, що вже за кілька місяців в Грузії розпочнуться дуже важливі вибори. Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.
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