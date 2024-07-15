Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить у суді закон про "іноагентів"

Зурабішвілі оскаржить закон про “іноагентів”

Зурабішвілі вважає, що закон про "іноагентів" антинаціональний і несумісний із конституцією.

Якщо Конституційний суд прийме скаргу президента, Ека Беселія захищатиме інтереси Зурабішвілі.

Сьогодні позов буде направлено до суду, і я сподіваюся, що скоро буде призначено судове засідання, що ця справа і цей позов будуть розглянуті швидко, тому що час дуже важливий. Як буде представлений у цьому процесі президент, ми побачимо, проте він реально бере участь у цьому процесі й, природно, знизить зусилля, щоб уникнути тієї великої шкоди, яку цей закон завдав країні. Поширити

Вона додала, що суду не слід використовувати літній період як привід відкласти розгляд справи, оскільки строки мають велике значення і цього рішення чекає вся країна.

У позові міститься вимога призупинити дію норми до того, як Конституційний суд по суті вирішить цей спір, тобто на нормативному засіданні, на початковому етапі, а дія цього закону призупиняється.

Грузинський закон про "іноагентів"

Попри вето президента Саломе Зурабішвілі, 28 травня парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично його ухвалюючи. Цей крок викликав різку критику з боку західних партнерів та спровокував масові протести у грузинському суспільстві, адже цей закон фактично є копією аналогічного закону, який діє в Росії.

Лідери ЄС після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, "Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС".

За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.

І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Росія поступово втрачає контроль над Грузією

Як заявив воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі в інтерв’ю для Online.UA, усім грузинам варто усвідомити, що Росія знову розпочне вторгнення в їхню країну, щоб завадити її руху в Євросоюз та НАТО.

За словами захисника, реалії життя в Грузії наразі такі, що різні покоління говорять різними мовами.

Покоління моїх батьків — вони були народжені в Радянському Союзі — всі говорять російською. Моє покоління в школі уже вивчало англійську та французьку. Був вибір. І в Грузії жодний бізнес не роблять російською. Жодного офіційного документа не існує російською. Ніхто не використовує її. Всі наші медіа, або англійською, або грузинською. Тому російська дуже непотрібна мова в Грузії зараз. Поширити

Ратті "Вікінг" Бурдулі звертає увагу на те, що вже за кілька місяців в Грузії розпочнуться дуже важливі вибори. Саме вони дають шанс на зміну чинного проросійського уряду. Окрім того, з’явиться більше можливостей для вступу в НАТО і Євросоюз.