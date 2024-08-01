У Грузії почав діяти проросійський закон про "іноагентів". Що це означає

У Грузії запрацював реєстр для реєстрації фінансованих з-за кордону неурядових організацій та ЗМІ, який було створено на основі закону про "іноагентів".

Як працюватиме закон про “іноагентів” в Грузії

Закон зобов'язує реєструватися в реєстрі НУО і ЗМІ, понад 20% фінансування яких надходить із-за кордону. Їх оголошують "організаціями, що відстоюють інтереси іноземної сили".

На реєстрацію в організацій є один місяць, до 1 вересня.

Після Мін'юст почне моніторинг з метою виявлення тих, хто ухилився — поки що незрозуміло, як це відбуватиметься.

До 1 січня 2025 року організації мають надати Мін'юсту декларації про доходи за 2023 рік. Після 1 січня — опублікувати дані про джерело і цілі фінансування на 2024 рік.

За нереєстрацію та неподання декларації передбачено штраф у розмірі 25 тисяч ларі — це приблизно 371 000 грн. Згодом за кожен місяць прострочення стягуватиметься ще по 20 тисяч ларі.

Грузинський закон про "іноагентів"

Попри вето президента Саломе Зурабішвілі, 28 травня парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу", фактично його ухвалюючи.

Цей крок викликав різку критику з боку західних партнерів та спровокував масові протести у грузинському суспільстві, адже цей закон фактично є копією аналогічного закону, який діє в Росії.

Лідери ЄС після саміту Європейської ради вирішили призупинити вступ Грузії до економічно-політичного блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, "Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС".

За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 млн євро, які призначені на підтримку Грузії у сфері оборони.

Крім того, Сполучені Штати вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги.