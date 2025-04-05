Россия совершает теракты в Европе с помощью секс-игрушек

Как удалось узнать Reuters от своих инсайдеров, российские спецслужбы устроили целый ряд взрывов в странах Европы, используя для этого секс-игрушки.

Что известно о деятельности ГРУ в Европе

Согласно данным журналистов, летом 2024 года на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше взорвались три посылки.

Кроме того, указано, что еще одну посылку с неработающей взрывчаткой также обнаружили на складе в Варшаве.

По словам анонимных источников, подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали скрытые самодельные зажигательные устройства, изготовленные из коктейля химических веществ, включая высокореактивный магний.

Химикаты поджигались заранее установленными детонаторами, приспособленными к дешевым китайским электронным гаджетам, которые используются для отслеживания таких вещей, как потерянные ключи, а эффект усиливался тюбиками с косметикой, которые выглядели как косметические средства, но на самом деле содержали гель. Поделиться

Что важно понимать, производство по этому делу касается преступной деятельности, инспирированной российским ГРУ (Главное управление разведки России, — ред).