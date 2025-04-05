Россия совершает теракты в Европе с помощью секс-игрушек
Категория
Мир
Дата публикации

Россия совершает теракты в Европе с помощью секс-игрушек

Что известно о деятельности ГРУ в Европе
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Как удалось узнать Reuters от своих инсайдеров, российские спецслужбы устроили целый ряд взрывов в странах Европы, используя для этого секс-игрушки.

Главные тезисы

  • Теракты происходили на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше.
  • Это были последствия преступной деятельности Главного управления разведки России.

Что известно о деятельности ГРУ в Европе

Согласно данным журналистов, летом 2024 года на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше взорвались три посылки.

Кроме того, указано, что еще одну посылку с неработающей взрывчаткой также обнаружили на складе в Варшаве.

По словам анонимных источников, подушки, упакованные в посылки с косметикой и секс-игрушками, содержали скрытые самодельные зажигательные устройства, изготовленные из коктейля химических веществ, включая высокореактивный магний.

Химикаты поджигались заранее установленными детонаторами, приспособленными к дешевым китайским электронным гаджетам, которые используются для отслеживания таких вещей, как потерянные ключи, а эффект усиливался тюбиками с косметикой, которые выглядели как косметические средства, но на самом деле содержали гель.

Что важно понимать, производство по этому делу касается преступной деятельности, инспирированной российским ГРУ (Главное управление разведки России, — ред).

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Распространяли дезинформацию об Украине. Разведка Австрии разоблачила группу российских шпионов
Австрия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировали удары России по Киеву. СБУ задержала трех агентов ГРУ
СБУ
СБУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Грузии окончательно приняли пророссийский закон об "иноагентах" — в ЕС отреагировали
Грузия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?