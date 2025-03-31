Корректировали удары России по Киеву. СБУ задержала трех агентов ГРУ

СБУ задержала трех агентов РФ, двое из них - бывшие и действующие работники в оборонных предприятиях. Изъята техника и квадрокоптер для шпионажа.

Работники оборонных предприятий шпионили для РФ, они задержаны

Служба безопасности Украины задержала еще трех агентов российской военной разведки (ГРУ), корректировавших вражеские удары по Киеву. Операция контрразведки состоялась в рамках комплексных мер, в результате которых были задержаны три человека, один из которых является гражданином РФ.

По данным расследования, основной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов российских войск по ключевым объектам столицы Украины, в том числе оборонным заводам и складам с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Агенты действовали отдельно, но подчинялись одному куратору — сотруднику ГРУ, личность которого уже установила СБУ.

Задержанный агент ГРУ

Один из задержанных российских агентов, находившийся в Украине в режиме ожидания, был активирован российской военной разведкой после начала полномасштабного вторжения. Поделиться

Для выполнения задания он обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Для получения доступа к этой площадке агент воспользовался связями с представителем местного ОСМД, имевшего ключи от технических помещений дома.

Остальные два фигуранта — это бывшие и действующие работники оборонных предприятий Украины.

Один из них собирал информацию о последствиях вражеских обстрелов, количестве работников на заводах, а также местоположении ремонтных баз. Второй выпрашивал у своих бывших коллег возможные локации для потенциальных целей.

Переписка агента с куратором

В ходе обысков у фигурантов были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы с агентурными отчетами. Также был найден квадрокоптер, который один из агентов планировал использовать для шпионства по оборонным объектам.

Задержанным предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену и передачу информации о местонахождении подразделений ВСУ.