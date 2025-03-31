Корректировали удары России по Киеву. СБУ задержала трех агентов ГРУ

СБУ задержала трех агентов РФ, двое из них - бывшие и действующие работники в оборонных предприятиях. Изъята техника и квадрокоптер для шпионажа.
Главные тезисы
- Агенты ГРУ, задержанные СБУ, корректировали удары по Киеву, шпионя для России по оборонным объектам.
- Изъята техника для шпионажа, включая квадрокоптер для шпионства по военным объектам.
Работники оборонных предприятий шпионили для РФ, они задержаны
Служба безопасности Украины задержала еще трех агентов российской военной разведки (ГРУ), корректировавших вражеские удары по Киеву. Операция контрразведки состоялась в рамках комплексных мер, в результате которых были задержаны три человека, один из которых является гражданином РФ.
По данным расследования, основной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов российских войск по ключевым объектам столицы Украины, в том числе оборонным заводам и складам с вооружением и боеприпасами Сил обороны.
Агенты действовали отдельно, но подчинялись одному куратору — сотруднику ГРУ, личность которого уже установила СБУ.
Для выполнения задания он обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Для получения доступа к этой площадке агент воспользовался связями с представителем местного ОСМД, имевшего ключи от технических помещений дома.
Остальные два фигуранта — это бывшие и действующие работники оборонных предприятий Украины.
Один из них собирал информацию о последствиях вражеских обстрелов, количестве работников на заводах, а также местоположении ремонтных баз. Второй выпрашивал у своих бывших коллег возможные локации для потенциальных целей.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы с агентурными отчетами. Также был найден квадрокоптер, который один из агентов планировал использовать для шпионства по оборонным объектам.
Задержанным предъявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену и передачу информации о местонахождении подразделений ВСУ.
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