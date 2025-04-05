Трамп непреднамеренно нанес удар по экономике РФ — какие последствия

Несмотря на то, что президент США Дональд Трампа не вводил пошлины против страны-агрессорки России, она пострадала от решений американского лидера.

Что происходит с российской экономикой

Аналитики обращают внимание на то, что на российских фондовых биржах произошел обвал после того, как президент США начал глобальную тарифную войну.

Трудно игнорировать тот факт, что капитализация компаний Московской биржи (MOEX) снизилась на 23,7 миллиарда долларов.

Индекс MOEX Russia, отслеживающий 43 крупнейших публичных компании России, потерял 8% за последние несколько дней.

По словам экспертов, это было самым масштабным падением за последние 3 года.

В частности, просели в цене акции таких российских гигантов как "Сбербанк" (5,2%), "Газпром" (4,9%), металлургический и угольный гигант "Мечел" (7%) и газовая компания "Новатек" (5,4%). Поделиться

Аналитики озвучили прогноз, что тарифы со стороны США, вполне возможно, спровоцируют охлаждение мировой экономики и сокращение спроса на нефть, а значит и цен на нее. Это также не может не ударить по стране-агрессорке.