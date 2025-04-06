"Це буде жахливо". У Польщі озвучили попередження Трампу щодо України

Очільник Білого дому Дональд Трамп може припуститися "історичної помилки", якщо він та його команда визнають претензії російського диктатора Володимира Путіна на Крим та інші окуповані території України.

У Польщі закликають Трампа ухвалювати правильні рішення

З заявою з цього приводу виступив очільник польської Ради зі співпраці з Україною, яка консультує уряд Дональда Туска щодо питання України.

Він звернув увагу на те, що для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо Росії дозволять юридично визнати своїми окуповані території України.

За словами Коваля, не можна ігнорувати очевидну різницю між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення вогню на фронті та виконанням російських очікувань.

Він також наголосив, що якщо це створить прецедент, який дозволить кремлівському правителю Владіміру Путіну розширювати "імперську Росію", то "це буде жахливо".