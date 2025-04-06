"Це буде жахливо". У Польщі озвучили попередження Трампу щодо України
Категорія
Політика
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"Це буде жахливо". У Польщі озвучили попередження Трампу щодо України

Трамп
Джерело:  Financial Times

Очільник Білого дому Дональд Трамп може припуститися "історичної помилки", якщо він та його команда визнають претензії російського диктатора Володимира Путіна на Крим та інші окуповані території України.

Головні тези:

  • Визнання українських кордонів та відмова від визнання анексії Криму вкрай важливі для збереження міжнародного правопорядку.
  • Польща розраховує на те, що адміністрація Трампа не припуститься цієї історичної помилки.

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З заявою з цього приводу виступив очільник польської Ради зі співпраці з Україною, яка консультує уряд Дональда Туска щодо питання України.

Він звернув увагу на те, що для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо Росії дозволять юридично визнати своїми окуповані території України.

За словами Коваля, не можна ігнорувати очевидну різницю між "тимчасовими рішеннями" щодо припинення вогню на фронті та виконанням російських очікувань.

Він також наголосив, що якщо це створить прецедент, який дозволить кремлівському правителю Владіміру Путіну розширювати "імперську Росію", то "це буде жахливо".

Росія після розпаду Радянського Союзу визнала Україну з її кордонами, включаючи Крим і Донбас, і це є основою норм міжнародного права. Міжнародно-правові гарантії кордонів у Центральній Європі також є одними з головних гарантій збереження миру в цьому регіоні, як свідчить наш історичний досвід, — додав Коваль.

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